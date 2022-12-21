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    • Yaşam
    • 21.12.2022 15:34
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    • 21.12.2022 15:38
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    Demans hastalığı nedir, belirtileri neler? Pakize Suda'nın hastalığı öldürücü mü, tedavisi var mı? Demans ve Alzheimer farkı ne?

    Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda hataya gözlerini yumdu. Bu gelişmelerin ardından demans hastalığı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Demans hastalığı nedir, belirtileri neler? Pakize Suda'nın hastalığı Demans öldürücü mü, tedavisi var mı? Demans ve Alzheimer farkı ne? İşte detaylar!

    Demans hastalığı nedir, belirtileri neler?

    Pakize Suda hakkında bugün acı haber geldi ve demans hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Bu kapsamda hastalığı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Demans hastalığı nedir, belirtileri neler? Pakize Suda'nın hastalığı Demans öldürücü mü, tedavisi var mı? Demans ve Alzheimer farkı ne?

    PAKİZE SUDA HATAYINI KAYBETTİ!

    Ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti. Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı. Yeğeni ölüm nedenini "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir." sözleriyle açıkladı.

    Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.

    PAKİZE SUDA'NIN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

    Pakize Suda 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir.

    Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sundu. Ardından Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı.

        DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

        Demans; ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir.

        Demans yaşlılarda sık görülen bir sorundur. Hastalık başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Alzheimer ilerleyici bir hastalıktır. Günümüzde mevcut olan ilaçlar ile erken yakalanan vakalarda son noktaya gidiş süresi uzatılmakta, hastanın öz bakım süresi uzatılıp bakıcı yükü azaltılmaktadır.

        Unutkanlığın altından öncelikle sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar (depresyon, anksiyete, uyum bozukluğu gibi) aranmalıdır. Bazı vitamin eksiklikleri (B12 ve folat) ve guatr bezi bozuklukları da unutkanlığa neden olabilir ve araştırılması gereklidir.

        Demansa yol açan durumlardan bazıları:
        - Alzheimer hastalığı (% 50-70)
        - Beyin damar tıkanıklıkları
        - Beyin enfeksiyonları
        - Vitamin eksiklikleri
        - Aşırı alkol kullanımı
        - Beyin tümörleri
        - Bazı ilaçlar
        - Depresyon
        - Çeşitli metabolik ve sistemik hastalıklar

        Alzheimer ve Demans Arasındaki Farklar Nelerdir?

        Alzheimer ve demans aynı şeyler değildir. Alzheimer hastalığı demansın sık görüldüğü hastalıklardan biridir. Alzheimer hastalığı tüm demansların %60'ından fazlasını oluşturur. Bir inme (felç) sonrası ortaya çıkan 'vasküler demans' ise demansın en sık görülen ikinci tipidir.

        Alzheimer hastalarında erken belirtiler gündelik yaşamda aksaklıklara neden olacak hafıza bozuklukları ile başlar. Diğer fonksiyonların etkilenmesi hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür. Alzheimerın sebep olduğu hafıza bozuklukları nedeniyle kişi, tanıdıklarını hatırlayamama, kullanmayı bildiği aletleri artık kullanamama gibi durumlarla karşılaşabilir. Demansta ise durum böyle değildir.

        Demans, kişinin hafızasının korunduğu ama kendini ifade edemediği, gündelik hayattaki aktivitelerini sürdüremediği dolayısıyla içine kapanabileceği bir duygu durumu üretebilir.

        Alzheimerın demansa neden olan diğer hastalıklardan ayrılabilmesi için nöropsikolojik testler uygulanabilir. Bu testlerle Alzheimerın tipik özellikleri saptanabilir. Hekim bilişsel fonksiyonların ayrıntılı olarak incelenmesiyle hastalıkların doğru teşhisini koyabilir.
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