Demans hastalığı nedir, belirtileri neler? Pakize Suda'nın hastalığı öldürücü mü, tedavisi var mı? Demans ve Alzheimer farkı ne?

Pakize Suda hakkında bugün acı haber geldi ve demans hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Bu kapsamda hastalığı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Demans hastalığı nedir, belirtileri neler? Pakize Suda'nın hastalığı Demans öldürücü mü, tedavisi var mı? Demans ve Alzheimer farkı ne?
PAKİZE SUDA HATAYINI KAYBETTİ!
Ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti. Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı. Yeğeni ölüm nedenini "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir." sözleriyle açıkladı.
Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.
PAKİZE SUDA'NIN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER
Pakize Suda 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir.
Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sundu. Ardından Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı.