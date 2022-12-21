Başkan Erdoğan imzayı attı! Gaziray kararı Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, vatandaşlar, Gaziray banliyo tren seferlerinden 6 Kasım-31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) ücretsiz yararlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan 5 Kasım'da Gaziantep'te toplam yatırım değeri 30,5 milyar TL'yi bulan projeleri hizmete almış ve Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu.

"YILBAŞINA KADAR GAZİRAY ÜCRETSİZ"

Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan,"Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." ifadelerini kullandı.