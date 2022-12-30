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    • Yaşam
    • 30.12.2022 07:01
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    • 30.12.2022 07:01
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    Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2023 YILBAŞI TATİL TAKVİMİ || 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Çalışanlar ve öğrenciler heyecanla bekliyordu!

    2023 yılbaşı tatil takvimi, yeni yıla günler kala vatandaşların gündemine geldi. Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı ve 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrencilerin durumlarına yön verecek.

    takvim.com.tr
    Yılbaşı tatili kaç gün?

    31 Aralık ve 1 Ocak'ın geçtiğimiz yıllarda koronavirüsü nedeniyle kısıtlamalı geçmesinin ardından, bu sene yılbaşı pandeminin ardından kutlanacak. Yeni yıl heyecanını yaşayacak olanlar, 2023 yılbaşı tatil takvimi ile planlarına başladı. Büyük bir heyecanla beklenen yılbaşı bu sene pazar gününe, 31 Aralık gecesi ise cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? İşte merak edilenler...

    31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık 2022 günü bu seneki takvime göre cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

    Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır.

        2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        RESMİ TATİL GÜN VE SÜRELERİ

        Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

        A) Resmi bayram günleri şunlardır:

        1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

        2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

        3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

        B) Dini bayramlar şunlardır:

        1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

        2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

        C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

        D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

        Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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        Haberler Yaşam Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2023 YILBAŞI TATİL TAKVİMİ || 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Çalışanlar ve öğrenciler heyecanla bekliyordu!
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