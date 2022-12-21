BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Aralık Perşembe yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Kütahya...

Bugün okulların nerelerde tatil edildiği gelen açıklamalar ile yanıt buldu. Soğuk hava şartları nedeniyle bazı ilçelerden son dakika duyurular geldi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi ile Adana Saimbeyli ve Tufanbeyli'de bir gün eğitim öğretime ara verildi. Kar yağışının görüldüğü Niğde, Sivas, Kayseri, Bolu gibi illerde ise okullarla ilgili bir açıklama yapılmadı.
22 Aralık Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
22 Aralık Perşembe günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Afşin ilçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.