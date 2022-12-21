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    • Yaşam
    • 21.12.2022 08:52
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    • 21.12.2022 09:08
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    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Aralık Perşembe yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Kütahya...

    Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar uyarıları yakından takip ediyor. Bugün Adana ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinden kar tatili ile ilgili açıklamalar geldi. Başka illerde yaşayan öğrenci ve veliler 22 Aralık'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Aralık Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Kütahya...

    takvim.com.tr
    22 Aralık Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

    Bugün okulların nerelerde tatil edildiği gelen açıklamalar ile yanıt buldu. Soğuk hava şartları nedeniyle bazı ilçelerden son dakika duyurular geldi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi ile Adana Saimbeyli ve Tufanbeyli'de bir gün eğitim öğretime ara verildi. Kar yağışının görüldüğü Niğde, Sivas, Kayseri, Bolu gibi illerde ise okullarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

    22 Aralık Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

    22 Aralık Perşembe günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Afşin ilçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

        ADANA'DA OKUL VAR MI?

        Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Adana'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



        Meteoroloji'nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.

        1200 metre rakımlı Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Belediye Başkanı Remzi Ergü, "Kar senesi, var senesi" diyerek bereketli bir kış sezonu temennisinde bulurken sosyal medya hesabından sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları noktasında uyardı. İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar kar sevincini beyaza bürünen ağaçlar ve sokakları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Öte yandan Adana'nın Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan Göller Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sürüyor.

        SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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        Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Aralık Perşembe yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Kütahya...
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