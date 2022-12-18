Binlerce Bulgaristan vatandaşı yeni yıla Edirne’de girecek

Edirne'de bir restoranın müdürü Burak Cansever ise, "Edirne'nin tüm işletmelerine olduğu gibi bizim işletmemize de Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgisi var. İşletmemizde Bulgaristan vatandaşlarına yüzde 10 kapasite ayırdık, şu an doluluk oranına ulaştı" dedi.

"EDİRNE ÇOK UCUZ"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki fiyatların Bulgaristan'a göre çok ucuz olduğunu söyledi. Bulgaristan vatandaşları, giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını ifade etti. Yunanistan İskeçe'den alışveriş için gelen vatandaşlar da, Edirne'deki fiyatların Yunanistan'a göre ucuz olduğunu söyledi.