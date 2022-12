6 yaşındaki N.C.A dehşeti yaşadı! Talihsiz yavru başıboş köpeğin saldırsı sonucu ağır yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde önceki gün okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki N.C.A ağır yaralandı. Yakınları tarafından köpeğin ağzından güçlükle kurtarılan ve kafa derisinin sağ tarafı soyulanN.C.A özel hastanede tedaviye alınırken, talihsiz çocuğun babası E.A dehşet anlarını güçlükle anlattı: Bir anda oldu. Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık. Sonrasında da hemen hastaneye getirdik. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Çocuğum ölümden döndü.



KAFA DERİSİ SOYULDU

Yaklaşık 4 saat ameliyatı sürdü. Tedavisi devam ediyor. Bu sorunun bitmesi için daha kaç can hayatını kaybetmeli. Benim çocuğum belki ölmedi ama bu travmayı yıllarca atlatamayacak. Lütfen yetkililer artık bir karar alsın. Bu korku endişe sadece Gaziantep'te yok. Her ilde, ilçede benzer saldırılar yaşanıyor. Çocuklarımızı korumalıyız." Saldırının yaşandığı Hisar Mahallesi'nde olay anında birçok kişi minik Can'ı kurtarırken, köpek daha sonra başkalarına da saldırdı.

