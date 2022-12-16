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    Türkiye'nin Maldivleri! Burdur gölleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor

    Burdur, seyrine doyum olmayan güzellikte gölleriyle turizmde öne çıkıyor. ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak adlandırılan Salda Gölü’yle tüm dünyanın dikkatini çeken Burdur, kültürel zenginlikleriyle de bir cazibe merkezi...

    Göller diyarı

    SALDA GÖLÜ
    'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü, son yılların en popüler gezi rotaları arasında yer alıyor. Mars gezegeninin toprak yapısıyla benzer özellikler taşıyan Salda Gölü, bu yönüyle de dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bembeyaz kumsalı, turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarası, temiz doğası, ormanları ve kamp yerleriyle alternatif tatil imkânlarını sunan Salda Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl; yelken, kano, rüzgar sörfü, foto-safari, göl turu, sualtı dalış, yüzme vb. imkanlar sunuyor.



    BURDUR GÖLÜ
    Burdur'un kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur. Suyu oldukça acı ve tuzlu olup, Türkiye'nin en derin göllerinden biridir. 100'e yakın kuş türüne ve 300 bin su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır.



    KONAKLAR
    Burdur'da ağaç işleme sanatını yansıtan birçok konak da bulunuyor. Bakibey Konağı, Taş Oda, Piribaşlar Evi, Çelikbaşlar Evi bunlardan sadece birkaçı. Sanata ve mimariye ilgi duyuyorsanız bu konakları görmeden Burdur'dan ayrılmayın.



        SAGALASSOS
        Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan, 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti; Antoninler Çeşmesi, Roma hamamı, tiyatrosu, kütüphanesi, agoraları ve zafer takıyla ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.



        İNSUYU MAĞARASI
        Burdur-Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve ülkemizde turizme açılan ilk mağaralardandır. 597 metre uzunluğunda olan mağara, deniz seviyesinden 900 metre yüksekliktedir. Karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu, mağara içinde sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Ayrıca girintili çıkıntılı çeşitli yönlere açılan dehlizler bulunmaktadır.



        KİBYRA ANTİK KENTİ
        Gölhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 'gladyatörler şehri' olarak bilinen Kibyra, 10 bin 400 kişilik stadyumu, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, orkestra bölümü dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiğiyle kaplı odeionu (müzik evi), geç Roma hamamı, büyük agoraları ve ana caddesiyle ziyaretçileri etkiliyor.

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        Haberler Yaşam Türkiye'nin Maldivleri! Burdur gölleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor
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