Türkiye'nin Maldivleri! Burdur gölleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor





KİBYRA ANTİK KENTİ

Gölhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 'gladyatörler şehri' olarak bilinen Kibyra, 10 bin 400 kişilik stadyumu, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, orkestra bölümü dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiğiyle kaplı odeionu (müzik evi), geç Roma hamamı, büyük agoraları ve ana caddesiyle ziyaretçileri etkiliyor.

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