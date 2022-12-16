Türkiye'nin Maldivleri! Burdur gölleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor

SALDA GÖLÜ
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü, son yılların en popüler gezi rotaları arasında yer alıyor. Mars gezegeninin toprak yapısıyla benzer özellikler taşıyan Salda Gölü, bu yönüyle de dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bembeyaz kumsalı, turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarası, temiz doğası, ormanları ve kamp yerleriyle alternatif tatil imkânlarını sunan Salda Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl; yelken, kano, rüzgar sörfü, foto-safari, göl turu, sualtı dalış, yüzme vb. imkanlar sunuyor.
KONAKLAR
Burdur'da ağaç işleme sanatını yansıtan birçok konak da bulunuyor. Bakibey Konağı, Taş Oda, Piribaşlar Evi, Çelikbaşlar Evi bunlardan sadece birkaçı. Sanata ve mimariye ilgi duyuyorsanız bu konakları görmeden Burdur'dan ayrılmayın.