Site değil ticarethane! Fahiş zamlarla isyan ettirdiler, eş-dost kontenjanından parayı vurdular

Kiralarla yarışan site aidatlarında yeni zamlar kapıda. Temmuzda asgari ücrete yüzde 30'luk ara zammı bahane ederek aidatları iki hatta üçe katlayan site yönetimleri, şimdi de ocakta bir zamma daha hazırlanıyor.

Aidat fiyatlarında yasal olarak herhangi bir artış sınırı bulunmadığı için Ocak 2023'ten itibaren bazı siteler yüzde 50 bazıları ise yüzde 100'ün üzerinde zam yapacak. Yeni zamlara tepki gösteren vatandaşlar, sitelerin yönetimler tarafından ticarethaneye dönüştürüldüğünü belirtiyor. Öyle ki, İstanbul'daki yüzlerce sitede vurgun almış başını gidiyor.