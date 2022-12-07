Konut fiyatlarında temmuz ayından bu yana fiyatlar yüzde 15 civarı düştü. Talep ve satış geriliyor, tüketici yüksek fiyatlardan artık konut almak istemiyor. Hükümet konut sektörünü canlandırmak isterken ve kiracıların ev sahibi olması için düşük faizli konut kredisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken fırsatçılar da yapılacak yeni açıklamayı bekliyor.
Evini satmak isteyen ancak düşük faizle kredi imkânı olacağını duyan fırsatçılar internetten ve emlakçılardan ilanları kaldırıyor, "satışı yapmaktan vazgeçtim" diyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Fiyat artırmayı düşünenler hayal kırıklığı yaşayacak. Beklenen faiz düzenlemesi piyasayı fırsatçılar nedeniyle olumsuz etkileyecek gibi duruyor" dedi ve detayları anlattı.
"TEMMUZ AYINDAN BU YANA YÜZDE 15 CİVARI DÜŞÜŞ VAR"
Konut almak isteyenler son günlerde en çok konuşulan konuyu merakla takip ediyor. Tüketicinin beklentisi alt, orta ve yüksek gelir grupları için 3 farklı faiz oranı düzenlemesi oldu. İşte bu beklenti fırsatçıların iştahını da kabarttı. Konut, iş yeri ve arsasını satmak isteyenler teker teker ilanlarını internetten ya da emlakçıdan kaldırıyor. Bazı fırsatçılar ilan iptali yerine fiyat artıyor.