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    • Yaşam
    • 16.12.2022 08:30
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    • 16.12.2022 08:30
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    Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

    Son dakika haberleri... Erzincan'da aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Öte yandan kaza yapan ailenin, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.

    Feci kaza! Araç şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

    Alınan bilgiye göre, Yunus C'nin (48) kullandığı 34 EGU 09 plakalı SUV tipi araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Kargın beldesi çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

    Kazada Figen C. (43), Medaim Ö. (66) ve Doğukan A. (17) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yunus C. ile Abdülkerim C. (57) ağır yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan kaza yapan ailenin, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.

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