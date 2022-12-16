Sahte doktor Ayşe Özkiraz'a 3 ayrı suçtan 13 yıl hapsi talebi

ASTSUBAY SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutklanmasının ardından Özkıraz ile nişanlanmaya hazırlanan ve 'sahte doktor' olduğunu öğrenen astsubay C.T.K.'nin ise anlattıkları şoke etmişti.. Astsubay sevgili, Özkiraz'ın kendisini aldattığı şahıstan mesaj geldiğini ve sahte doktorluk yalanının bu şekilde ortaya çıktığını belirten astsubay sevgilisinin ifadesinde Özkiraz'ın, kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de doktor olarak tanıttığı ortaya çıkmıştı.

'KADIN DOĞUM ASİSTANI' YALANI

Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirtti.

Astsubay C.T.K., "Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana, 'Bir şey olmaz' dedi.