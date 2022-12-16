Sahte doktor Ayşe Özkiraz'a 3 ayrı suçtan 13 yıl hapsi talebi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında istenen hapis cezası belli oldu.
Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.
TUTUKLULUĞA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
ASTSUBAY SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Tutklanmasının ardından Özkıraz ile nişanlanmaya hazırlanan ve 'sahte doktor' olduğunu öğrenen astsubay C.T.K.'nin ise anlattıkları şoke etmişti.. Astsubay sevgili, Özkiraz'ın kendisini aldattığı şahıstan mesaj geldiğini ve sahte doktorluk yalanının bu şekilde ortaya çıktığını belirten astsubay sevgilisinin ifadesinde Özkiraz'ın, kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de doktor olarak tanıttığı ortaya çıkmıştı.
'KADIN DOĞUM ASİSTANI' YALANI
Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirtti.
Astsubay C.T.K., "Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana, 'Bir şey olmaz' dedi.