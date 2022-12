Beşiktaş Levent’te AVM yangını! İşletme sahibinden bomba iddia: "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı"

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45'te Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının alevlere teslim olurken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı iddia edilen işletmenin sahibi konuştu. İşletme sahibi Burak Karabacak, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana. Ben 20 milyon liradan fazla harcadım. Ben İstanbul'un en güzel gece kulübünü açtım oraya. Dükkanın 7 ay tadilatıyla uğraştım. 2 ay açık tuttum. 2 ayın sonunda her gün benim dükkanıma zabıtayla adam yolladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Miroğlu tarafından organize edilmiş bütün site sakinleri benim dükkanıma her gün zabıtayla adam yolladı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Mantıklı geliyor mu size neden alışveriş merkezinin sadece orası yanıyor, zaten istenmiyorum ben. Dükkanım 2 aydır mahkemece mühürlü zaten. İçeri beni bile sokmuyorlar. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" dedi.

BOMBA İDDİA: "DÜKKANIMI ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAKTI" | VİDEO İZLE



Öte yandan işletme sahibi Burak Karabacak ve arkadaşı dükkanına girmek istedi. "Benim işletmem, benim ekmeğim burası" diye isyan eden adamı, polis ekipleri sakinleştirdi.