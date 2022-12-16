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    • Yaşam
    • 16.12.2022 12:59
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    • 16.12.2022 20:10
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    Beşiktaş Levent’te AVM yangını! İşletme sahibinden bomba iddia: "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı"

    Son dakika... Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın çıktı. Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların tahliye işleminin AVM'nin ön ve arka kapılarından yapıldığını söyledi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığını belirten Kaya, "Ana binaya geçişi zaten engellemiş arkadaşlarımız. Çatıda da hızlı bir şekilde söndürme çalışmasına devam ediyorlar." dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken soğutma çalışmaları tamamlandı. İşletme sahibi Burak Karabacak, dükkanını yakıldığını öne sürerek, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bomba iddia: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı

    İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

    Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki iki katlı alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.

    AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi.

    Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü. Ekipler, yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale etti.

    AVM'NİN ÖNÜNDEKİ METRO GİRİŞİ AÇILDI
    Polis ekipleri AVM'nin etrafına güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

    Yangın, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yapılan müdahale sonucu yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

    Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri elinden hafif yaralandı.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla itfaiye araçları bölgeden ayrılırken, olay yeri ekipleri de yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.

        Dumandan etkilenenlerin olduğu yangında yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının başlamasının ardından kapatılan AVM'nin önündeki metro girişini de açtı.

        AVM'nin yanındaki bir ofiste çalışan Can Ersan, siyah duman yükseldiğini ve çatının yandığını görmeleri üzerine dışarı çıktıklarını belirtti. Çalışanlardan Gani Sağlar da yangın alarmının çalması üzerine binayı tahliye ettiklerini dile getirdi.

        ŞİŞLİ KAYMAKAMI KAYA'NIN AÇIKLAMASI
        Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların tahliye işleminin 10 dakika gibi bir sürede AVM'nin ön ve arka kapılarından yapıldığını söyledi.

        İçeride kimsenin bulunmadığını ancak soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından son kontrolün yapılacağını anlatan Kaya, yaralı ve can kaybı olmadığını, ana binaya geçişin engellendiğini, çatıda da hızlı şekilde söndürme çalışmasının yapıldığını dile getirdi.

            Kaya, yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını, detaylı bilgiye itfaiyenin raporu sonucunda ulaşılacağını kaydetti.

            DÜKKANIMI ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAKTI
            İstanbul'un göbeğindeki AVM'de yangının başladığı iddia edilen işletmenin sahibi konuştu. İşletme sahibi Burak Karabacak, dükkanını yakıldığını öne sürerek, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" dedi.



            Edinilen bilgiye göre, saat 12.45'te Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının alevlere teslim olurken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı iddia edilen işletmenin sahibi konuştu. İşletme sahibi Burak Karabacak, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana. Ben 20 milyon liradan fazla harcadım. Ben İstanbul'un en güzel gece kulübünü açtım oraya. Dükkanın 7 ay tadilatıyla uğraştım. 2 ay açık tuttum. 2 ayın sonunda her gün benim dükkanıma zabıtayla adam yolladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Miroğlu tarafından organize edilmiş bütün site sakinleri benim dükkanıma her gün zabıtayla adam yolladı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Mantıklı geliyor mu size neden alışveriş merkezinin sadece orası yanıyor, zaten istenmiyorum ben. Dükkanım 2 aydır mahkemece mühürlü zaten. İçeri beni bile sokmuyorlar. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" dedi.

            BOMBA İDDİA: "DÜKKANIMI ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAKTI" | VİDEO İZLE


            Öte yandan işletme sahibi Burak Karabacak ve arkadaşı dükkanına girmek istedi. "Benim işletmem, benim ekmeğim burası" diye isyan eden adamı, polis ekipleri sakinleştirdi.

            YANGIN BÖLGESİNDE ACI DAKİKALAR
            Yangın bölgesinde bir vatandaş, içeride olduğunu tahmin ettiği yakını için gözyaşı döktü. Endişeli bekleyişle telefona sarılan vatandaş, "Can içeride. Çık dışarı Can, yanıyorsun." diye feryat etti.

            Metrocity Genel Müdürü Ali İhsan Atar, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

            "İTFAİYE VE AFAD'A GEREKLİ BİLGİLERİ VERDİK"
            Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Metrocity Genel Müdürü Atar, "Şu anda alışveriş merkezinin tamamını tahliye ettik. Yangın fanlarımızı çalıştırdık ve teknik ekibimizle birlikte 8 dakika içerisinde itfaiye, AFAD, ambulans burada oldu. Emniyet müdürü, kaymakam, belediye başkanı geldi. Şu anda yangını kontrol altına aldık. Sadece soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

                "HENÜZ İÇERİ GİREMEDİK"
                İçeride duman oluştuğunu ve henüz içeri giremediklerini Ali İhsan Atar, yangına ilişkin açıklamasında "Yukarıdan baktığımız kadarıyla duman tahliye fanlarımız çalıştığı için sadece zemin katla sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Zemin katta itfaiyenin sulamasından dolayı su oluştu, onun dışında şu anda başka hiçbir şey yok. Otopark ya da diğer katlarda sudan kaynaklı belki sızıntılar vardır. Alışveriş merkezindeki diğer dükkanlar kapalı. En önemlisi paniğe sebep vermeden biz bunu gerçekleştirdik." İfadelerini kullandı.

                "İZOLASYON YANMASINDAN KAYNAKLI OLABİLİR'
                Yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyleyen Ali İhsan Atar, "İtfaiye bakacak, araştırmasını yapacak. Kapalı mağazanın belediyeyle sorunları var mı yok mu bilemiyoruz. Mağaza yaklaşık 1 aydır kapalıydı. Yangın çıkan bölgenin üstünde hiçbir şey yoktu. Eğer üstünde konut olsaydı bizim için daha da sıkıntı olacaktı. Ama bunu Allah'ın izniyle çok başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Şu anda can kaybı ve yaralının olmadığını düşünüyoruz. İtfaiye ve AFAD'a gerekli bilgileri verdik. Tahmin ettiğim izolasyonların yanmasından kaynaklı büyük bir duman çıktı" açıklamasında bulundu.

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                Haberler Yaşam Beşiktaş Levent’te AVM yangını! İşletme sahibinden bomba iddia: "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı"
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