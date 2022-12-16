Beşiktaş Levent’te AVM yangını! İşletme sahibinden bomba iddia: "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı"

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.
AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü. Ekipler, yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale etti.
AVM'NİN ÖNÜNDEKİ METRO GİRİŞİ AÇILDI
Polis ekipleri AVM'nin etrafına güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Yangın, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yapılan müdahale sonucu yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri elinden hafif yaralandı.