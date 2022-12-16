Beşiktaş Levent’te AVM yangını! İşletme sahibinden bomba iddia: "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı"

Son dakika... Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın çıktı. Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların tahliye işleminin AVM'nin ön ve arka kapılarından yapıldığını söyledi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığını belirten Kaya, "Ana binaya geçişi zaten engellemiş arkadaşlarımız. Çatıda da hızlı bir şekilde söndürme çalışmasına devam ediyorlar." dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken soğutma çalışmaları tamamlandı. İşletme sahibi Burak Karabacak, dükkanını yakıldığını öne sürerek, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı.