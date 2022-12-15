Hayvan çiftliğinde skandal salça üretimi! Mide bulandıran görüntü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklentide insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE SAĞLIKSIZ SALÇA ÜRETİMİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

25 BİN KİLO SALÇA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi.