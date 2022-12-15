Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.12.2022 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2022 10:20
    ABONE OL

    Hayvan çiftliğinde skandal salça üretimi! Mide bulandıran görüntü

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda salça üretilen büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon düzenledi. Operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görüldü.

    AJANSLAR
    Hayvan çiftliğinde skandal salça üretimi!

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklentide insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE SAĞLIKSIZ SALÇA ÜRETİMİ
    Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    25 BİN KİLO SALÇA ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi.

    İŞLETME MÜDÜRLENDİ
    Şüpheli M.M.B. hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

    GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI
    Operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı.

        Görüntülerde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması yer aldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
        Haberler Yaşam Hayvan çiftliğinde skandal salça üretimi! Mide bulandıran görüntü
            SON DAKİKA