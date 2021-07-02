Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.07.2021 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 09:58
    ABONE OL

    Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar

    Son dakika haberi... Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor. Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

    Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar

    Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.

    HAMURA TEKME ATTI
    Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor.



    Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

    TEPKİ TOPLADI
    Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar
    Haberler Yaşam Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar