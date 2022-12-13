Yeni yerler keşfetmek isteyenler için doğru adres! Denizli doğal rotalarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

Denizli denilince ilk akla gelen yerlerden biri Pamukkale travertenleridir. Termal su kaynaklarının yüzeye çıkmasıyla oluşan bir doğa harikasıdır. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pamukkale, fotoğrafçıların da gözde adreslerindendir. Travertenlerin hemen yanında ise tüm görkemiyle Hierapolis Antik Kenti yer alır. Pamukkale'ye yolu düşenlerin balon turu yapma imkanı da bulunuyor.