Yeni yerler keşfetmek isteyenler için doğru adres! Denizli doğal rotalarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

ÜNLÜ LEZZETLERI

Kedi börülcesi çorbası, kuru börülce çorbası ve ovmaç çorbası yöreye özgü çorba türleri arasında yer alıyor. Et yemekleri arasında ise tas kapaması, sirkeli et, nohutlu et, tandır, kol dolması, ciğer sarma, saçta işkembe yer alıyor. Denizli mutfağının temelini sebzeli yemekler oluşturuyor. Özellikle patlıcan yemek çeşitleri çoktur. Kuru patlıcan dolması, patlıcan gözlemesi bunlardan birkaçı...

