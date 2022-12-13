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    Yeni yerler keşfetmek isteyenler için doğru adres! Denizli doğal rotalarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

    Doğa harikası oluşumları, mağaraları, gölleri, yaylaları ve antik kentleriyle Denizli, ziyaretçilerine tam bir görsel şölen sunuyor. Yeni yerler keşfetmek isteyenler için Denizli doğru adres...

    Denizli’nin doğal rotaları

    PAMUKKALE TRAVERTENLERİ
    Denizli denilince ilk akla gelen yerlerden biri Pamukkale travertenleridir. Termal su kaynaklarının yüzeye çıkmasıyla oluşan bir doğa harikasıdır. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pamukkale, fotoğrafçıların da gözde adreslerindendir. Travertenlerin hemen yanında ise tüm görkemiyle Hierapolis Antik Kenti yer alır. Pamukkale'ye yolu düşenlerin balon turu yapma imkanı da bulunuyor.



    ÇİVRİL IŞIKLI GÖLÜ
    Denizli'de görülmesi gereken doğal güzelliklerden... Çivril Ovası üzerinde yer alan bir tatlı su gölüdür. Büyük Menderes Gölü Işıklı Gölü'nden akar. Su kuşları için önemli bir yaşam ortamı oluşturuyor. Bu nedenle doğada gözlem yapmayı sevenler için cazibe merkezi...



    KELOĞLAN MAĞARASI
    Acıpayam Dodurgalar sınırları içerisinde yer alıyor. Sarkıt, dikit ve damla taşı gibi coğrafi oluşumları gözlemleyebileceğiniz Keloğlan Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.



        KARAHAYIT
        Kırmızı su travertenleri,60 C sıcaklıkta çıkan termal su çevresinde, termal suyun içindeki maden oksitleri nedeniyle kırmızı, yeşil ve beyaz renkli traverten tabakaları şeklinde oluşmuştur. Travertenler yaklaşık 500 metrekarelik bir alandadır.



        LAODİKEİA ANTİK KENTİ
        Coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos Irmağı'nın güneyinde kurulmuştur. Antik kaynaklara göre ise kent MÖ. 261- 263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente eşi Laodike'nin adı verilmiştir. Günümüze gelebilen yapıları içinde stadyum, tiyatro, hamam, çeşme, kilise, anıtsal cadde ve giriş kapıları yer alıyor.



        ÜNLÜ LEZZETLERI
        Kedi börülcesi çorbası, kuru börülce çorbası ve ovmaç çorbası yöreye özgü çorba türleri arasında yer alıyor. Et yemekleri arasında ise tas kapaması, sirkeli et, nohutlu et, tandır, kol dolması, ciğer sarma, saçta işkembe yer alıyor. Denizli mutfağının temelini sebzeli yemekler oluşturuyor. Özellikle patlıcan yemek çeşitleri çoktur. Kuru patlıcan dolması, patlıcan gözlemesi bunlardan birkaçı...

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        Haberler Yaşam Yeni yerler keşfetmek isteyenler için doğru adres! Denizli doğal rotalarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
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