'Sahte doktor' çaldığı önlüğün güvenlik alarmı çalınca enselendi

Mersin'de M.K.U., muayene olmak için geldiği Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'nde boş bir odadan önlük alıp, kendisini doktor olarak tanıttı.
Muayene olup hastaneden ayrıldıktan sonra gece saatlerinde tekrar hastaneye gelen M.K.U., giydiği önlükteki giysi alarm sistemi çalınca 'başka doktorla önlüklerimiz karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyerek önlük talep edince görevliler tarafından yakalandı.
DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYDİ
İddiaya göre M.K.U., Şehir Hastanesi'nde KBB Polikliniği'nde muayene olmaya geldi. M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp, giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip, muayene oldu.
GİYSİ ALARMI ÇALDI
Daha sonra önlükle hastaneden ayrılan M.K.U., gece saatlerinde tekrar hastaneye geldi. M.K.U.'nun üzerindeki doktor önlüğündeki giysi alarm sistemi çaldı. Bunun üzerine hastane görevlileri, harekete geçti.
"ÖNLÜKLER KARIŞTI"
M.K.U.'nun yanına gelen görevliler, doktor olup, olmadığını kontrol etti. 'Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti. Bunun üzerine yapılan kontrolde M.K.U.'nun doktor olmadığı anlaşılınca yakalanıp, polise teslim edildi.