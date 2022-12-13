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    • Yaşam
    • 13.12.2022 11:34
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    • 13.12.2022 12:04
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    'Sahte doktor' çaldığı önlüğün güvenlik alarmı çalınca enselendi

    Mersin'de Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne giden M.K.U., boş bir odadan önlük aldıktan sonra kendisini doktor olarak tanıtıp muayene olduktan sonra ayrıldı. Gece saatlerinde hastaneye geri dönen M.K.U., Kadın Doğum Polikliniği’ne girişte, üzerindeki önlükte bulunan giysi alarm sistemi çalınca yakalandı. "Başka doktorla önlüklerimiz karıştı. Ben anestezi doktoruyum" diyen M.K.U., polise teslim edildi.

    AJANSLAR
    Sahte doktor yakalandı

    Mersin'de M.K.U., muayene olmak için geldiği Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'nde boş bir odadan önlük alıp, kendisini doktor olarak tanıttı.

    Muayene olup hastaneden ayrıldıktan sonra gece saatlerinde tekrar hastaneye gelen M.K.U., giydiği önlükteki giysi alarm sistemi çalınca 'başka doktorla önlüklerimiz karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyerek önlük talep edince görevliler tarafından yakalandı.

    DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYDİ
    İddiaya göre M.K.U., Şehir Hastanesi'nde KBB Polikliniği'nde muayene olmaya geldi. M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp, giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip, muayene oldu.

    GİYSİ ALARMI ÇALDI
    Daha sonra önlükle hastaneden ayrılan M.K.U., gece saatlerinde tekrar hastaneye geldi. M.K.U.'nun üzerindeki doktor önlüğündeki giysi alarm sistemi çaldı. Bunun üzerine hastane görevlileri, harekete geçti.

    "ÖNLÜKLER KARIŞTI"
    M.K.U.'nun yanına gelen görevliler, doktor olup, olmadığını kontrol etti. 'Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti. Bunun üzerine yapılan kontrolde M.K.U.'nun doktor olmadığı anlaşılınca yakalanıp, polise teslim edildi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
        Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan M.K.U., polis merkezine götürüldü.

        M.K.U., buradaki ifadesinde, "Hastaneye gelip boş odadan önlük alıp, muayene oldum. Gece de doktorluğu merak ettiğim için hastaneye geri geldim. Kadın doğum servisine giriş yapmak isterken önlükteki alarm çaldı. Görevliler yanıma geldi, doktor olmadığım ortaya çıktı" dedi. M.K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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