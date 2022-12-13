'Sahte doktor' çaldığı önlüğün güvenlik alarmı çalınca enselendi

Mersin'de M.K.U., muayene olmak için geldiği Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'nde boş bir odadan önlük alıp, kendisini doktor olarak tanıttı.

Muayene olup hastaneden ayrıldıktan sonra gece saatlerinde tekrar hastaneye gelen M.K.U., giydiği önlükteki giysi alarm sistemi çalınca 'başka doktorla önlüklerimiz karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyerek önlük talep edince görevliler tarafından yakalandı.

DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYDİ

İddiaya göre M.K.U., Şehir Hastanesi'nde KBB Polikliniği'nde muayene olmaya geldi. M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp, giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip, muayene oldu.