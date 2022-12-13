Hacizli otel dolandırıcılığına bakanlık el koydu: Okan Bayülgen'li reklamlar durduruldu

TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'ın reklamları durduruldu.
155 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANABİLİR
Yeni ponzi sistemiyle ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Bakanlık, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmaları mercek altına alıyor.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren işletmelere yönelik olarak inceleme gerçekleştiriyor.
İnternet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ticaret Bakanlığı firmayla ilgili denetim de başlattı.