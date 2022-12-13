Hacizli otel dolandırıcılığına bakanlık el koydu: Okan Bayülgen'li reklamlar durduruldu

Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı. Yeni ponzi sistemi şöyle işliyor: Alaçatı'da 132 odalı The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölündü.

Otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor. Kaba bir hesapla, otel 3 milyar TL değerlemeyle vatandaşa satılmaya çalışılıyor.