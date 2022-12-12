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    Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı, 1 milyonluk soruyu açtırdı! Cevabı bilemeyince riske girmedi 400 bin TL'ye razı oldu

    Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı, tam 11 soru bilerek 1 milyon liralık soruyu açtı. "Hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunda kendini riske atmayan Alıcı, yarışmadan çekilerek 400 bin liranın sahibi oldu.

    Gönülleri kazandı

    Sınavda Türkiye 404'üncüsü olan ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği okumaya başlayan Batu Alıcı (20), Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Tam 11 soruyu doğru bildi. Ardından 1 milyon liralık sorunun karşısına geçti. "Hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusundaki doğru cevap olan Bala Hatun şıkkını bilemeyince kendini riske atmadı. Yarışmadan çekilerek 400 bin liranın sahibi oldu. Heyecanlı dakikalarda milyonları ATV ekranına kilitledi. Herkesin gönlünde taht kurdu.

    400 bin lira kazanıp çekilme kararının ardından soruya cevap veren Batu Alıcı, Banu Çiçek şıkkını seçti.



    İmirzalıoğlu, "Ailene ve seni yetiştiren öğretmenlerine tüm şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı, 1 milyonluk soruyu açtırdı! Cevabı bilemeyince riske girmedi 400 bin TL'ye razı oldu
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