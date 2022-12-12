Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı, 1 milyonluk soruyu açtırdı! Cevabı bilemeyince riske girmedi 400 bin TL'ye razı oldu

Sınavda Türkiye 404'üncüsü olan ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği okumaya başlayan Batu Alıcı (20), Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Tam 11 soruyu doğru bildi. Ardından 1 milyon liralık sorunun karşısına geçti. "Hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusundaki doğru cevap olan Bala Hatun şıkkını bilemeyince kendini riske atmadı. Yarışmadan çekilerek 400 bin liranın sahibi oldu. Heyecanlı dakikalarda milyonları ATV ekranına kilitledi. Herkesin gönlünde taht kurdu.



400 bin lira kazanıp çekilme kararının ardından soruya cevap veren Batu Alıcı, Banu Çiçek şıkkını seçti.