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    • Yaşam
    • 12.12.2022 05:50
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    • 12.12.2022 06:17
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    Antalya'da sel felaketi! Kumluca ve Finike'de yollar göle döndü, otomobiller sürüklendi, evleri su bastı: İki ilçede okullar tatil edildi

    Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. AFAD ekiplerinden destek istenirken, yıkılan köprüler nedeniyle iş makinelerinin çalışamadığı belirtildi. Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Antalya’da sel felaketi!

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı.



    Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı.



    Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi.



        Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı.



        Cep telefonlarından 'evlerinizden çıkmayın' dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı.



        Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFAD'dan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.



            KÖPRÜLER YIKILDI
            Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.



            Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.



            Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca'mıza geçmiş olsun." dedi.



                CAN KAYBI VE YARALANMA İHBARI GELMEDİ
                Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.



                'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI
                İlçede vatandaşlara 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.


                OKULLAR TATİL EDİLDİ
                Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
                    HangiKredi
                    Haberler Yaşam Antalya'da sel felaketi! Kumluca ve Finike'de yollar göle döndü, otomobiller sürüklendi, evleri su bastı: İki ilçede okullar tatil edildi
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