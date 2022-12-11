Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk SORU BELLİ OLDU! Batu Alıcı kilidi AÇTI! 1 milyonluk soru ve cevabı ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU MU?

Milyonları ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster final sorusu merakla bekleniyor. Son bölümde geceye damgasını vuran ve tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Batu Avcı 400 bin TL'lik soruya da doğru cevap vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.