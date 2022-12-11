Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk SORU BELLİ OLDU! Batu Alıcı kilidi AÇTI! 1 milyonluk soru ve cevabı ne?
Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Batu Alıcı isimli yarışmacı 1 milyon değerindeki soruya ulaştı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm başladı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soru belli oldu mu? İşte merak edilenler
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soruya ulaştı. Peki, 1 milyonluk soru ve cevabı ne? İşte detaylar!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU MU?
Milyonları ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster final sorusu merakla bekleniyor. Son bölümde geceye damgasını vuran ve tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Batu Avcı 400 bin TL'lik soruya da doğru cevap vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.
Batu Avcı bu akşam 1 milyon TL'lik soruyla hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı da bu akşam belli olacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, VE NERELİ?
Kim Milyoner Olmak İster'de finale kalmayı başaran yarışmacı Batu Alıcı 20 yaşında. Aslen Bursalı olan Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyor.