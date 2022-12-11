Edirne'de amatör ligde meydana gelen kavgada 6 kişi gözaltına alındı! Taraftarların üzerinden satır ve bıçak çıktı

Edirne'de amatör lig karşılaşmasında Keşanspor ile Kirişhanespor karşı karşıya geldi. 90 dakika Keşanspor 'un 4-0'lık galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın ve yan tarafta oynanan Yıldırımspor takım taraftarlarının arasında tartışma çıktı.