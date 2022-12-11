Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.12.2022 22:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2022 22:42
    ABONE OL

    Edirne'de amatör ligde meydana gelen kavgada 6 kişi gözaltına alındı! Taraftarların üzerinden satır ve bıçak çıktı

    Edirne’de amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle taraftarlar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga 6 taraftar gözaltına alındı. Bazı taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri elle geçirildi.

    Edirne’de amatör lige tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Edirne'de amatör lig karşılaşmasında Keşanspor ile Kirişhanespor karşı karşıya geldi. 90 dakika Keşanspor 'un 4-0'lık galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın ve yan tarafta oynanan Yıldırımspor takım taraftarlarının arasında tartışma çıktı.



    Karşılaşmanın bitmesiyle taraftarların birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. Ayrıca kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 şüpheli ise gözaltına alındı.



    İki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde stattan çıkarıldı. Daha sonra yaralanan 1 taraftar ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.



        Saraçhane Stadı'na gelen bazı taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri elle geçirildi.



        Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İYİ Parti’de yasak aşk skandalı! Sevgilisi polise gitti
        Haberler Yaşam Edirne'de amatör ligde meydana gelen kavgada 6 kişi gözaltına alındı! Taraftarların üzerinden satır ve bıçak çıktı
            SON DAKİKA