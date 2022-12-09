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    • Yaşam
    • 09.12.2022 11:43
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    • 09.12.2022 12:14
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    Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak öldüren zanlı: Hatırlamıyorum

    Antalya'da Zübeyda Tıraş (61), tartıştığı oğlu tarafından boğazında bıçak saplanarak öldürüldü. Komşuları elleri kanlı bir şekilde kapıyı açtıktan sonra kaçmaya çalışan Yusuf E.T.'yi yakalayarak, polise teslim etti. Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde birçok katil gibi "Hatırlamıyorum" yalanına sığındı.

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    Annesini canice öldürmüştü! Değişmeyen savunma

    Antalya'da oğlu tarafından korkunç bir şekilde öldürülen annenin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınlarına teslim edildi. Annesini tartışma sonucu boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs ise ilk ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI
    Dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

    Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı.

    ELİNDE KAN İZLERİ GÖRDÜLER
    İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        BABA YIKILDI
        Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.'yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman Tıraş, eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Tıraş, yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda Tıraş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        "HATIRLAMIYORUM"
        Otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi ise yakınlarına sabah saatlerinde teslim edildi.

        Öte yandan annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şahsın ilk ifadesinde olay anının "Hatırlamıyorum" dediği öğrenilirken, şahsın ifade işlemlerinin polis merkezinde devam ettiği belirtildi.
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            Haberler Yaşam Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak öldüren zanlı: Hatırlamıyorum
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