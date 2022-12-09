Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak öldüren zanlı: Hatırlamıyorum

Antalya'da oğlu tarafından korkunç bir şekilde öldürülen annenin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınlarına teslim edildi. Annesini tartışma sonucu boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs ise ilk ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.