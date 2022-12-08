Antalya'da bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı duyup eve gelen baba ise uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.
Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı.