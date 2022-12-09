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    • Yaşam
    • 09.12.2022 11:42
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    • 09.12.2022 11:57
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    Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası! Soruşturma başlatıldı

    Tekirdağ'da bulunan bir özel kreş ve gündüz bakımevindeki çocuklara şiddet uygulandığını iddia eden bazı veliler, suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    AA
    Tekirdağ’da kreşte şiddet iddiası! Soruşturma başlatıldı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel kreş ve gündüz bakımevinde öğretmenlerin çocuklara şiddet uyguladığını ileri süren bazı veliler, suç duyurusunda bulundu.

    İddiaya göre, geçen ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorguladı. Çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

    İki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kreşteki güvenlik kameralarına el konuldu.

    Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası! Soruşturma başlatıldı
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