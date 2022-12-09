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    • Yaşam
    • 09.12.2022 15:52
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    • 09.12.2022 15:52
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    Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

    Deniz ulaşımı fırtına engeline takıldı. Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın ve Pazar günü yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    HANGİ GÜNLER İPTAL?
    Konuyla ilgili olarak Gestaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "10-11 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 10.12.2022 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 11.12.2022 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir"

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