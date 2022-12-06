Mültecilerin hayatını film yapan bir dizi platformu Türkiye'yi mülteci düşmanı, Avrupa'yı ise yardımsever göstermeye çalıştı





Geçtiğimiz ay yayınlanan filme göre iki kardeş, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Ancak yapım şirketi, milyonlarca mülteciye kucak açan Türkiye'yi güvensiz bir yer olarak yansıttı! Avrupa'yı ise yardımsever göstermeye kalktı! Hatta filmde kardeşler, küçücük bir botla Midilli'ye sığındı. Yunanistan tarafından karşılandı! Ancak sınırına tel çeken, çocuklara çelme takan ve denizin ortasında botunu batıran Yunanistan'ın skandalları tek bir kare bile yer almadı! Dizi platformunun ikiyüzlü tavrına tepki yağdı: Türkiye'ye karşı kurgulanan filmi daha önce görmüştük...