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    Mültecilerin hayatını film yapan bir dizi platformu Türkiye'yi mülteci düşmanı, Avrupa'yı ise yardımsever göstermeye çalıştı

    Bir dizi platformu, mültecilerin hayatını film yaptı. Türkiye’yi mülteci düşmanı, Avrupa’yı yardımsever göstermeye çalıştı. Kurgu ellerinde patladı. Yunanistan’ın ırkçı tavrı işte bu karelerde saklıydı!

    Film kurgu!

    Batı, Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı! Kendi ırkçılığını filmlerle örtmeye çalıştı! Online bir dizi platformu, Suriyeli yüzücü kardeşler Yüsra ve Sara Mardini kardeşlerin hayatını film yaptı.



    Geçtiğimiz ay yayınlanan filme göre iki kardeş, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Ancak yapım şirketi, milyonlarca mülteciye kucak açan Türkiye'yi güvensiz bir yer olarak yansıttı! Avrupa'yı ise yardımsever göstermeye kalktı! Hatta filmde kardeşler, küçücük bir botla Midilli'ye sığındı. Yunanistan tarafından karşılandı! Ancak sınırına tel çeken, çocuklara çelme takan ve denizin ortasında botunu batıran Yunanistan'ın skandalları tek bir kare bile yer almadı! Dizi platformunun ikiyüzlü tavrına tepki yağdı: Türkiye'ye karşı kurgulanan filmi daha önce görmüştük...



    Dizi platformu, Yunanistan'ın mültecilere yaptığı işkenceyi görmezden geldi.
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