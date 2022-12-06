Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu görme şansı yakaladı! Milyonlar hayran kaldı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyiciyi ekrana kilitledi. Son bölüm ise heyecanıyla nefesleri kesti! Çünkü üç senenin ardından ilk kez bir yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruyu görme hakkı elde etti. 20 yaşındaki Batu Alıcı yarışmaya Bursa'dan geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Alıcı, sempatik tavırlarıyla seyircinin ilgisini çekti. 2020 yılında girdiği üniversite sınavında Türkiye 404'üncüsü olan genç, yarışmada tüm sorulara doğru cevap verdi. Son olarak 400 bin TL'lik soruya geldi.
"Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" sorusunu da bildi. 1 milyon TL'lik soruyu görme şansı yakalayan genç, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da Batu'yu "Yürekten kutluyorum seni. Şu an 1 milyon TL'lik ödülü almış gibisin benim için. Ailene ve seni yetiştiren öğretmenlerine şükranlarımı iletiyorum" diyerek tebrik etti.
İŞTE 400 BİN TL'LİK SORU
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
DOĞRU CEVAP C ŞIKKI
ÖĞRETMENİNDEN DUYGUSAL MESAJ
Batu Alıcı'nın öğretmeni Özgür Atay, öğrencisini sosyal medyadan tebrik etti. "Gözlerim doldu. Emeğimiz varsa sonuna kadar helaldir. Mütevaziliğinden hiçbir şey kaybetmemiş tertemiz öğrencimiz" dedi.
TÜRKİYE ONU KONUŞTU
Bu yaşta bu olgunluk ve ağırbaşlılık fevkalade. Ailesini, hocalarını tebrik ediyorum.
Ne güzel çocuklar, insanın umudu artıyor.
Şansın daima açık olsun...
Çok gururlandım, gözlerim doldu.
Harika, herkesi gururlandırdın.