Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu görme şansı yakaladı! Milyonlar hayran kaldı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyiciyi ekrana kilitledi. Son bölüm ise heyecanıyla nefesleri kesti! Çünkü üç senenin ardından ilk kez bir yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruyu görme hakkı elde etti. 20 yaşındaki Batu Alıcı yarışmaya Bursa'dan geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Alıcı, sempatik tavırlarıyla seyircinin ilgisini çekti. 2020 yılında girdiği üniversite sınavında Türkiye 404'üncüsü olan genç, yarışmada tüm sorulara doğru cevap verdi. Son olarak 400 bin TL'lik soruya geldi.