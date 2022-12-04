Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı'ya 1 milyonluk sorunun yolunu açan 'Atatürk' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde tarihi bir gece yaşandı. Genç yarışmacı 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı. Peki 400 bin TL'lik soruda ne soruldu. İşte yeni bölüme ilişki tüm detaylar...
04.12.2022 23:34 - Son Güncelleme: 04.12.2022 23:44
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde tarihi anlar yaşandı. Genç yarışmacı bir milyonluk soruya gelmeyi başardı. Peki 400 bin TL'lik soruda ne soruldu...
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...