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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı'ya 1 milyonluk sorunun yolunu açan 'Atatürk' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı'ya 1 milyonluk sorunun yolunu açan 'Atatürk' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde tarihi bir gece yaşandı. Genç yarışmacı 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı. Peki 400 bin TL'lik soruda ne soruldu. İşte yeni bölüme ilişki tüm detaylar...

04.12.2022 23:34 - Son Güncelleme: 04.12.2022 23:44
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! İşte 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! İşte 1 milyonluk soru

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde tarihi anlar yaşandı. Genç yarışmacı bir milyonluk soruya gelmeyi başardı. Peki 400 bin TL'lik soruda ne soruldu...

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Genç yarışmacı 1 milyonluk soruya geldi

SORU: Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! İşte 1 milyonluk soru

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Batu Alıcı’ya 1 milyonluk sorunun yolunu açan ’Atatürk’ sorusu
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