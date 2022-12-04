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    • Yaşam
    • 04.12.2022 16:13
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    • 04.12.2022 16:36
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    20 bıçak darbesi! Eşini çocuğunun gözü önünde vahşice katletti

    Bartın’da 28 yaşındaki Vasfiye Çelikok, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde ayrı yaşadığı kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Eşi tarafından canice öldürülen Vasfiye Çelikok’un komşusu yaşanan olayı anlattı.

    AJANSLAR
    Eşini çocuğunun gözü önünde vahşice katletti

    Bir kadın daha koca kurbanı oldu. Vahşetin adresi bu kez Bartın'dı. Cani koca ayrı yaşadığı eşini çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü.

    ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ
    Hendekyanı Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu binaya giden Aslan Çelikok (30), eşi Vasfiye Çelikok'un (28) kendisini eve almaması üzerine dairenin kapısındaki camları kırdı. Zorla eve giren Aslan Çelikok, 5 yaşındaki çocuklarının önünde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, eşi Vasfiye Çelikok'u defalarca bıçaklayarak yaraladı.

    KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
    Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE CAN VERDİ
        112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Vasfiye Çelikok tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Aslan Çelikok ise polis ekiplerince Çaydüzü Mahallesi'nde kardeşine ait dairede yakalanarak gözaltına alındı.

        "BENİM HAYATIM TEHLİKEDE"
        Eşi tarafından canice öldürülen Vasfiye Çelikok'un komşusu Hatice Kontürk, yaşanan olayı anlatırken, "Çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğü yoktu. Eşiyle ayrı yaşıyordu. Eşi çalışmıyordu zaten psikopattı. Buraya geliyordu sürekli. Buraları takır takır yapıyordu. Onu bir hafta öncesi öldürecekti. Onu buradan biz kurtardık. Kaç sefer biz kurtardık. Gece sesi duydum sese indim aşağıya. Sürekli tartışmaları oluyordu. Kocası 'ben artık çalışacağım, evime bakacağım' diyordu. Hatta beni araya koydu bir kez. 'Yenge son bir kez konuşuver' dedi. Konuşuverdim. Kadın 'asla eve almam' dedi. 'Benim hayatım tehlikede ben onu eve alamam' dedi. Gece çocuğu da evdeymiş. 4-5 yaşındaydı çocuk. Daha yeni doğum günü yapmıştı" dedi.

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        Koza Altın
        Haberler Yaşam 20 bıçak darbesi! Eşini çocuğunun gözü önünde vahşice katletti
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