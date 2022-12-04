20 bıçak darbesi! Eşini çocuğunun gözü önünde vahşice katletti

"BENİM HAYATIM TEHLİKEDE"

Eşi tarafından canice öldürülen Vasfiye Çelikok'un komşusu Hatice Kontürk, yaşanan olayı anlatırken, "Çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğü yoktu. Eşiyle ayrı yaşıyordu. Eşi çalışmıyordu zaten psikopattı. Buraya geliyordu sürekli. Buraları takır takır yapıyordu. Onu bir hafta öncesi öldürecekti. Onu buradan biz kurtardık. Kaç sefer biz kurtardık. Gece sesi duydum sese indim aşağıya. Sürekli tartışmaları oluyordu. Kocası 'ben artık çalışacağım, evime bakacağım' diyordu. Hatta beni araya koydu bir kez. 'Yenge son bir kez konuşuver' dedi. Konuşuverdim. Kadın 'asla eve almam' dedi. 'Benim hayatım tehlikede ben onu eve alamam' dedi. Gece çocuğu da evdeymiş. 4-5 yaşındaydı çocuk. Daha yeni doğum günü yapmıştı" dedi.

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