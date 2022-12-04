20 bıçak darbesi! Eşini çocuğunun gözü önünde vahşice katletti

Bir kadın daha koca kurbanı oldu. Vahşetin adresi bu kez Bartın'dı. Cani koca ayrı yaşadığı eşini çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü.
ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ
Hendekyanı Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu binaya giden Aslan Çelikok (30), eşi Vasfiye Çelikok'un (28) kendisini eve almaması üzerine dairenin kapısındaki camları kırdı. Zorla eve giren Aslan Çelikok, 5 yaşındaki çocuklarının önünde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, eşi Vasfiye Çelikok'u defalarca bıçaklayarak yaraladı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.