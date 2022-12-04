Şanlıurfa'da ablası Bahar Hezer'i öldüren Yekta Hezer'den kan donduran sözler: Pişman değilim polis gelmeseydi...
Şanlıurfa'da ablası Bahar Hezer'i öldüren 24 yaşındaki Yekta Hezer'in polise verdiği ifade kan dondurdu. Katil kardeş pişman olmadığını ifade ederek, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi.
04.12.2022 15:18 - Son Güncelleme: 04.12.2022 15:18
Olay, dün öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.
Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var.