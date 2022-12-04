17 yaşındaki cam kemik hastası Hilmi Aydın bir grup saldırganın hedefi oldu: Ben seni zevk için dövüyorum





İŞE BANK

İstanbul Fatih'te yaşayan Lale T., 2016'dan beri bankada döviz biriktirmeye başladı. Hesabındaki para, 210 bin dolar civarındaydı. 2020'de kredi çeken Lale T., taksitleri ödemekte zorlandı. Bunun üzerine bankayı aradı. Görevliye talimat vererek döviz hesabındaki 10 bin doları bozdurdu, 70 bin TL'lik borcunu kapattı. Kurun da yükselmesiyle kar ettiğini düşünen Lale T., geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı! Çünkü hesabında 3.5 milyon lira değil, sadece 1.4 milyon lira vardı! 2020'de 7 liralık döviz kurunun 18 TL'ye çıkması nedeniyle büyük kayıp yaşadığını belirterek bankaya dava açtı. Mahkeme, o dönemki 1.4 milyon liranın bugün 3.5 milyon lira olması gerektiğini vurguladı. Bankanın 2.1 milyon liralık farkı ödemesini kararlaştırdı. (Dilek YAMAN DEMİR)