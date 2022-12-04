17 yaşındaki cam kemik hastası Hilmi Aydın bir grup saldırganın hedefi oldu: Ben seni zevk için dövüyorum

Vicdanları sızlatan olay, Mersin'de yaşandı. 17 yaşındaki Hilmi Aydın, cam kemik hastasıydı. Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte dolaşmaya çıktı. Bu sırada, arkadaşlarıyla başka bir grup arasında tartışma çıktı. İsminin M.T. olduğu öğrenilen bir saldırgan, Hilmi Aydın'ı önce yumrukladı ardından tekmelemeye başladı. Vücuduna aldığı darbelerden dolayı kolu ve bacağı kırılan Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisine evde devam edilen talihsiz genç, "Kafama yumruk attı. Sonra bacağımı kırdı, bacağıma tekme attı kırdı. Sol koluma tekme attı sol kolumu kırdı. Ben önce 'Ben engelliyim, bana vurma' dediğimde, 'O ilgilendirmez, ben seni zevk için dövüyorum' dedi. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. İnşallah adalet yerini bulur" açıklaması yaptı.
ELİNE SAĞLIK
Türk kebapçı Yusuf Corten, Yeni Zelanda'nın Nelson şehrinde dükkan açtı. Türkiye'deki 'askıda ekmek' kültüründen örnek alarak yola çıktı. İşletmesinde 'askıda kebap' uygulamasına başladı. "Yeni Zelanda Yılın Yerel Kahramanı" ödülüne layık görülen Corten, duygularını şöyle anlattı: Bulunduğum ülkede kime, nasıl yardım edebilirim diye düşünüyordum. Eşim bana, Facebook'ta bazı sayfalara ilan verip muhtaçlara ulaşabileceğimizi söyledi, biz de öyle başladık. 5 yıldan fazladır bunu sürdürüyoruz Atalarımız bize neyi bıraktıysa onu yapıyoruz. Yeni Zelanda'da böyle bir ödül almak beni gururlandırdı.
İŞE BANK
İstanbul Fatih'te yaşayan Lale T., 2016'dan beri bankada döviz biriktirmeye başladı. Hesabındaki para, 210 bin dolar civarındaydı. 2020'de kredi çeken Lale T., taksitleri ödemekte zorlandı. Bunun üzerine bankayı aradı. Görevliye talimat vererek döviz hesabındaki 10 bin doları bozdurdu, 70 bin TL'lik borcunu kapattı. Kurun da yükselmesiyle kar ettiğini düşünen Lale T., geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı! Çünkü hesabında 3.5 milyon lira değil, sadece 1.4 milyon lira vardı! 2020'de 7 liralık döviz kurunun 18 TL'ye çıkması nedeniyle büyük kayıp yaşadığını belirterek bankaya dava açtı. Mahkeme, o dönemki 1.4 milyon liranın bugün 3.5 milyon lira olması gerektiğini vurguladı. Bankanın 2.1 milyon liralık farkı ödemesini kararlaştırdı. (Dilek YAMAN DEMİR)