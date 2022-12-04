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    17 yaşındaki cam kemik hastası Hilmi Aydın bir grup saldırganın hedefi oldu: Ben seni zevk için dövüyorum

    Cam kemik hastası Hilmi Aydın, bir grubun saldırısına uğradı. Kolu ve bacağı kırıldı! “Şikayetçi oldum, ancak yine de serbest kaldılar” diyerek ağladı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 4 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Kocaman vahşet

    Vicdanları sızlatan olay, Mersin'de yaşandı. 17 yaşındaki Hilmi Aydın, cam kemik hastasıydı. Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte dolaşmaya çıktı. Bu sırada, arkadaşlarıyla başka bir grup arasında tartışma çıktı. İsminin M.T. olduğu öğrenilen bir saldırgan, Hilmi Aydın'ı önce yumrukladı ardından tekmelemeye başladı. Vücuduna aldığı darbelerden dolayı kolu ve bacağı kırılan Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisine evde devam edilen talihsiz genç, "Kafama yumruk attı. Sonra bacağımı kırdı, bacağıma tekme attı kırdı. Sol koluma tekme attı sol kolumu kırdı. Ben önce 'Ben engelliyim, bana vurma' dediğimde, 'O ilgilendirmez, ben seni zevk için dövüyorum' dedi. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. İnşallah adalet yerini bulur" açıklaması yaptı.



    ELİNE SAĞLIK
    Türk kebapçı Yusuf Corten, Yeni Zelanda'nın Nelson şehrinde dükkan açtı. Türkiye'deki 'askıda ekmek' kültüründen örnek alarak yola çıktı. İşletmesinde 'askıda kebap' uygulamasına başladı. "Yeni Zelanda Yılın Yerel Kahramanı" ödülüne layık görülen Corten, duygularını şöyle anlattı: Bulunduğum ülkede kime, nasıl yardım edebilirim diye düşünüyordum. Eşim bana, Facebook'ta bazı sayfalara ilan verip muhtaçlara ulaşabileceğimizi söyledi, biz de öyle başladık. 5 yıldan fazladır bunu sürdürüyoruz Atalarımız bize neyi bıraktıysa onu yapıyoruz. Yeni Zelanda'da böyle bir ödül almak beni gururlandırdı.



    İŞE BANK
    İstanbul Fatih'te yaşayan Lale T., 2016'dan beri bankada döviz biriktirmeye başladı. Hesabındaki para, 210 bin dolar civarındaydı. 2020'de kredi çeken Lale T., taksitleri ödemekte zorlandı. Bunun üzerine bankayı aradı. Görevliye talimat vererek döviz hesabındaki 10 bin doları bozdurdu, 70 bin TL'lik borcunu kapattı. Kurun da yükselmesiyle kar ettiğini düşünen Lale T., geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı! Çünkü hesabında 3.5 milyon lira değil, sadece 1.4 milyon lira vardı! 2020'de 7 liralık döviz kurunun 18 TL'ye çıkması nedeniyle büyük kayıp yaşadığını belirterek bankaya dava açtı. Mahkeme, o dönemki 1.4 milyon liranın bugün 3.5 milyon lira olması gerektiğini vurguladı. Bankanın 2.1 milyon liralık farkı ödemesini kararlaştırdı. (Dilek YAMAN DEMİR)



        73'LÜK TRANSFER
        Nevşehir'de yaşayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, gençlere taş çıkarttı. 1967'de başladığı futbolda başarı merdivenlerini tırmandı! 2022- 2023 sezonunda Yozgat Divanlı Gençlerbirliği'nden Nevşehir Anadolugücü'ne transfer olarak iddiasını kanıtladı. Dünyanın en yaşlı futbolcusu rekorunu kırmak istediğini açıkladı. Her gün antrenman yapan Kunt, "55 yıldır aktif sporculuk hayatım var. Hedefim gençlere örnek olmak. Mısırlı bir futbolcu 74 yaşına kadar futbol oynayarak dünya rekorunu kırdı. Ben bu rekoru kırarak bu unvanı da Türkiye'ye kazandırmak istiyorum" açıklaması yaptı.



        MUTLULUKTAN UÇTU
        Tokat'ta 5 çocuk 20 torun sahibi Hayriye Kaplan 105 yaşına girdi. İstanbul'da yaşayan kızını görmek isteyince oğlu Hasan Kaplan'ın hazırladığı sürprizle hayatında ilk kez uçağa bindi. Büyük şaşkınlık yaşayan asırlık çınar, "Çok heyecanlandım" dedi. Uzun yaşamasının sırrını da verdi: Bal, tereyağı ve yoğurt yemeyi severim. Çayıma 6 kaşık şeker atarım! Hayata tozpembe bakarım...



        'KAN'LI YAYIN!
        İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Nablus kentinde Ammar Müfleh (22) adlı Filistinli genç, kendisini boyun kilidine alıp tutuklamak isteyen askere direndi. Askerin elindeki tüfeği alıp yere atmak istedi. Bunun üzerine sinirlenen asker, beylik tabancasını ateşledi. Filistinli genci kalbinden vurup infaz etti. Olay, cep telefonu kamerası ile farklı açılardan görüntülendi. Nablus kentinde, 23 Kasım'da da İsrail askerleri, 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğu daha katletmişti.



            ÖLÜME 'NİŞAN' ALDI
            Aksaray'da 15 yaşındaki Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı 22 yaşındaki Muhammet Kılıç'ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı. Küçük kız, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Anne Asiye Arıbaş, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.



            HELAL OLSUN
            Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ceyza Dizdar (18), Hakan Özdemir (18) ile Emir Dizdar (7) kaldırımda yürürken buldukları içinde 60 bin TL değerinde para, döviz ve ziynet eşyası olan cüzdanı, polis aracılığıyla sahibi Kadriye Acar'a (50) ulaşıp, teslim etti. Paralarına kavuşan Kadriye Acar ise "Alın terim ile kazandığım helal paraydı. Kaybettiğimi fark edince hiç üzülmedim. Bulunacağı içime doğmuştu. Gençlere teşekkür ederim. Herkese de örnek olsun bu çocuklar" dedi.



            SON'BAHAR'
            Şanlıurfa'da Bahar Hezer (26), dün kardeşi Yekta Hezer'in (24) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Bahar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ablasını vurup olay yerinden kaçan Hezer ise kısa süre sonra gözaltına alındı.



                TIRAJİK FACİA!
                Kocaeli'de Hüseyin Tıknaz (28) idaresindeki otomobil, önceki gece Z.K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. 4 kişi otomobilin içinde sıkıştı. Hüseyin Tıknaz ve Nisa Sofu (18), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



                62 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 61 milyon 819 bin 803 lira devretti. 5 bilenler 150 bin 274 lira, 4 bilenler 2 bin 14 lira, 3 bilenler 143 lira, 2 bilenler ise 14 lira alacak.



                190 YAŞINDA
                Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan, 1832 yılından beri St. Helena Adası'nda yaşıyor.

                KANSERDE DEVRİM
                Türk bilim insanları, kanserin yayılmasını tetikleyen molekülü tespit etti. "Mucize ilaç geliyor" dedi.

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                Koza Altın
                Haberler Yaşam 17 yaşındaki cam kemik hastası Hilmi Aydın bir grup saldırganın hedefi oldu: Ben seni zevk için dövüyorum
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