İBB yapmadı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi! Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı 2 ayda 1,4 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğini belirterek, "2 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyona yakın yolcu seyahat etti." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde de dur durak bilmeden yatırımlara devam ettiklerine, bu yatırımlardan birinin de Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı olduğuna işaret etti.
Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğine dikkatini çeken Karaismailoğlu, "2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyona yakın yolcu seyahat etti." bilgisini paylaştı.
Karaismailoğlu, bu metro hattında Ekim'de 640 bin 496, Kasım'da 752 bin 165 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, 2 ayda 1 milyon 393 bin yolcunun bu hattı tercih ettiğini bildirdi.
"METRO YATIRIMLARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"
İstanbul'da diğer metro yatırımlarının da hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane–Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan ayı itibariyle işletmeye açacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun yapımını tamamladık. Yüzde 5 seviyesinde devraldığımız metro hattını, 28 ay gibi kısa sürede yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik, yakında bu hattımızı da açacağız. Mevcut Kirazlı-Başakşehir Hattı'nın doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören–Bağcılar(Kirazlı) Metrosunun, yüzde 72'ye yakın fiziki gerçekleşmesi var."