Otomobille gelip iş yerine ateş açtılar: "Bana sıkın" diyen şahıs ayağından vuruldu

Adana'da bir otomobil ile gelip iş yerine ateş edilmesi anbean görüntülenirken, yaralanan kişinin de diğer tarafa ateş ettiği görüldü.

SALDIRGANLARLA TARTIŞTI

Şakirpaşa Mahallesi'nde, otomobil ile gelen şahıslar bir iş yerine ateş açtı. Ateş açılması sonucu kaldırımda bulunan vatandaşlar kaçtı. Bu arada, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçmayıp ateş eden şahıslarla tartıştı.

"BANA SIKIN" TEPKİSİ

Tartışmanın ardından kaldırımdaki şahıs "bana sıkın" demesi üzerine otomobilin içindeki kişi ona doğru ateş edip şahsı bacağından vurdu. Daha sonra otomobil olay yerinen uzaklaştı.