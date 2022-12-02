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    • Yaşam
    • 02.12.2022 09:20
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    • 02.12.2022 09:20
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    Otomobille gelip iş yerine ateş açtılar: "Bana sıkın" diyen şahıs ayağından vuruldu

    Adana'da otomobil ile gelip iş yerine ateş açan şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi. Saldırı anında "bana sıkın" diyerek tepki gösteren bir şahıs da bacağından vuruldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    AJANSLAR
    İş yerine kurşun yağdırdılar

    Adana'da bir otomobil ile gelip iş yerine ateş edilmesi anbean görüntülenirken, yaralanan kişinin de diğer tarafa ateş ettiği görüldü.

    SALDIRGANLARLA TARTIŞTI
    Şakirpaşa Mahallesi'nde, otomobil ile gelen şahıslar bir iş yerine ateş açtı. Ateş açılması sonucu kaldırımda bulunan vatandaşlar kaçtı. Bu arada, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçmayıp ateş eden şahıslarla tartıştı.

    "BANA SIKIN" TEPKİSİ
    Tartışmanın ardından kaldırımdaki şahıs "bana sıkın" demesi üzerine otomobilin içindeki kişi ona doğru ateş edip şahsı bacağından vurdu. Daha sonra otomobil olay yerinen uzaklaştı.

    OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI
    Bunun üzerine yaralanan şahıs otomobilin ardından ateş etmeye başladı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Otomobille gelip iş yerine ateş açtılar: "Bana sıkın" diyen şahıs ayağından vuruldu
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