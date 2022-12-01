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İzmir-İstanbul otoyolunda katliam gibi kaza! TIR'a arkadan çarptı hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi | İzmir-İstanbul Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda giden bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Araç adeta paramparça olurken, otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si öldü, 2'si yaralandı.

01.12.2022 16:52 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:53
İzmir-İstanbul otoyolunda katliam gibi kaza! TIR’a arkadan çarptı hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

İzmir-İstanbul Otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda önündeki tıra arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti biri ağır 2 kişi de yaralandı.

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İzmir-İstanbul otoyolunda katliam gibi kaza! TIR’a arkadan çarptı hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Ali T.'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İzmir-İstanbul otoyolunda katliam gibi kaza! TIR’a arkadan çarptı hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı tırın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.

İzmir-İstanbul otoyolunda katliam gibi kaza! TIR’a arkadan çarptı hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İzmir-İstanbul otoyolunda katliam gibi kaza! TIR’a arkadan çarptı hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var
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