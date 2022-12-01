İzmir-İstanbul otoyolunda katliam gibi kaza! TIR'a arkadan çarptı hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi | İzmir-İstanbul Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda giden bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Araç adeta paramparça olurken, otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si öldü, 2'si yaralandı.
01.12.2022 16:52 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:53
İzmir-İstanbul Otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda önündeki tıra arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti biri ağır 2 kişi de yaralandı.