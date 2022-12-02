Çerkezköy'deki sahte doktor skandalını İngiliz basını manşetlerine taşıdı





BABASI HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİ...

Gerçeği öğrenen ailesi, şaştı kaldı! Anne Semra Arslan, dün soluğu Tekirdağ'daki cezaevinde aldı. 5 günün ardından kızını gören Arslan, "Benden özür diledi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Çok çalışkandı. Ders çalışırken masada uyuyakalırdı" diyerek yaşadığı şaşkınlığını anlattı. Üvey babası ise hastanedeki başhekimleri suçladı! "Hiç mi fark etmediniz? Kim bu diye hiç sormadınız mı?" Benim çocuğumu harcamasınlar. Ben çocuğumun arkasındayım. Kim yardım ve yataklık yaptıysa hepsinden de şikayetçiyim" diyerek dert yandı. Öz babası ise şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: Ben kızımı doktor olarak biliyordum. Helal olsun diyordum. Sahteliğinden haberim yoktu!



Uzman Psikolojik Danışman Mürşit Ekmel Aybek "Değerli ve yeterli olabilmek için artık ne kadar baskı görmüşse bunu ortadan kaldırabilmek için yalan söylemiş" açıklaması yaptı.