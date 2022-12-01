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    • Yaşam
    • 02.12.2022 01:48
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    • 02.12.2022 01:48
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    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında devrilen TIR ulaşımı aksattı

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında TIR refüje çarpması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Otoyolda devrilen TIR ulaşımı aksattı

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında, TIR'ın refüje çarpması sonucu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat aksadı.

    Seyfi Akbaş idaresindeki TIR, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde arıza yaptı. Sürücünün kontrol amacıyla araçtan inmesinin ardından TIR, geri giderek refüje çarptı.

    Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. Bir süre emniyet şeridinden sağlanan ulaşım, TIR'ıı kurtarma çalışmasının başlatılmasıyla durduruldu. Güzergahı kullanan araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

    Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yeniden sağlandı.

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