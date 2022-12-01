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    • Yaşam
    • 02.12.2022 06:16
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    • 02.12.2022 06:16
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    İstanbul’da korkunç olay: Başından kendini vuran genç hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İstanbul'un Kağıthane ilçesinde çalıştığı şirketin aracı ile Seyrantepe Mahallesi'ne gelen Deniz Berber, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin içinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korkunç olay! Helallik istedi kendini vurdu

    Seyrantepe'de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti.

    KIZ ARKADAŞINI CEP TELEFONUYLA ARAYARAK HELALLİK İSTEDİ
    Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
    Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.'yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi.

    Ardından 06 CJY 580 plakalı otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Berber, ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu.

        Olay yerine gelen arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berber'in üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın ardından polis ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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