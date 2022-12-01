İstanbul’da korkunç olay: Başından kendini vuran genç hayatını kaybetti

Seyrantepe'de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti.
KIZ ARKADAŞINI CEP TELEFONUYLA ARAYARAK HELALLİK İSTEDİ
Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.'yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi.
Ardından 06 CJY 580 plakalı otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Berber, ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu.