İstanbul’da korkunç olay: Başından kendini vuran genç hayatını kaybetti

KIZ ARKADAŞINI CEP TELEFONUYLA ARAYARAK HELALLİK İSTEDİ

Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.'yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi.