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    Teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu! Öğretmen Ayşenur Alkan'ın son dersteki notları tahtada kaldı

    PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada kaldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Son ders

    YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın sınıfında 9 günlük aranın ardından ders başı yapan öğrencileri büyük hüzün yaşadı.



    Öğretmen Alkan'ın eğitim verdiği 4C sınıfındaki öğrenciler ise okula dönmenin buruk heyecanını yaşadı. Öğrenciler, Ayşenur Alkan'ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.



    Ayşenur öğretmenin, saldırıdan kısa süre önce tahtaya "Çıkarma işleminde tahmini sonuç" başlığıyla "Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz" notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.

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    Haberler Yaşam Teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu! Öğretmen Ayşenur Alkan'ın son dersteki notları tahtada kaldı
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