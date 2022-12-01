Teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu! Öğretmen Ayşenur Alkan'ın son dersteki notları tahtada kaldı





Ayşenur öğretmenin, saldırıdan kısa süre önce tahtaya "Çıkarma işleminde tahmini sonuç" başlığıyla "Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz" notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.

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