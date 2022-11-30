İşte şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın son derste yazdığı notlar!

Fatma Nur Bozkurt da bir yandan Ayşenur öğretmeni görememenin üzüntüsünü bir yandan da yeni öğretmenle tanışmanın buruk sevincini yaşadıklarını anlattı.

4C sınıfında okuyan İsa Çekirge ise Ayşenur öğretmeni göremediği için üzgün olduğunu vurgulayarak, "Onu göremeyince ağlamıştım. Yeni öğretmenimiz geldi ama Ayşenur öğretmeni çok özlüyorum." diye konuştu.

Üzüntüsünü dile getiren öğrencilerden Fatma Hali de "Okula geldiğimde Ayşenur öğretmeni göremedim. Yeni öğretmen geldi, eğitime onunla devam edeceğiz. Ama yine de çok üzülüyorum. Çünkü Ayşenur öğretmen çok iyi bir öğretmendi, onu çok seviyorduk." dedi.

Öğrenci Şam Meşan, "Okulda Ayşe hocayı görmediğim için üzüldük. O bize her gün oyun oynatıyordu. Onu çok seviyorduk. Önceden ona her gün mektup verirdim. Yeni öğretmen için de sevindik ama yine de Ayşe öğretmen için üzgünüz." diye konuştu.