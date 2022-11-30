İşte şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın son derste yazdığı notlar!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerin roketli ve havanlı saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın sınıfında 9 günlük aranın ardından ders başı yapıldı.
Teröristlerin 21 Kasım'da Karkamış'a yönelik saldırısında hedef olan Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulunda eğitim öğretim, 9 günlük aranın ardından yeniden başladı. Öğretmen Alkan'ın eğitim verdiği 4C sınıfındaki öğrenciler ise okula dönmenin buruk heyecanını yaşadı.
Öğrenciler, Ayşenur Alkan'ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.
AYŞENUR ÖĞRETMENİN SON NOTLARI TAHTADA
Ayşenur öğretmenin şehit olmadan bir süre önce işlediği matematik ders notlarının halen tahtada yazılı olması dikkati çekti. Öğretmenlerinden geriye kalan ders notlarını tahtada gören öğrenciler, büyük hüzün yaşadı.
Ayşenur öğretmenin, saldırıdan kısa süre önce tahtaya "Çıkarma işleminde tahmini sonuç" başlığıyla "Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz." notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.