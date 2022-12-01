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    Eskişehir'de Sumatik'e girip paraları elle alan personel ortaya çıktı

    Eskişehir Belediyesi’nin Sumatik’i arıza yaptı. Kabine girip paraları elle alan personel ortaya çıktı: Vatandaşa yardımcı oldum! İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    İşte o person’el’

    CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü suya yüzde 70'lik zam yaptı. Eski tarifeden su satın almak isteyenler ise sumatiklerin önünde yığıldı. Ancak bir makinenin para mekanizması arıza yaptı. Bunun üzerine bir personel makinenin kabinine geçip parayı para mekanizmasından elle aldı. O görüntüler sosyal medyayı sallarken gizemli personel de ortaya çıktı. Personelin Levent Sert olduğu anlaşıldı. Sert, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
    Makineyi para mekanizması gelinceye kadar kapatabilirdik ama o sırada bekleyen vatandaş, 'Cihaz ne zaman başlayacak, ne zaman faaliyete geçecek?' diye tepki verdi. Bekleyenlere yardımcı olmak amaçlı bu şekilde davrandım. Arızayı çözümleyinceye kadar 20 dakikalık bir süre içinde gelen vatandaşlara yardımcı oldum. O sürede de bir vatandaş videomu çekmiş."



    DÜŞMAN DEĞİL PİŞMAN!
    Tarihler 27 Kasım'ı gösterirken Türk futbolu kara bir gün yaşadı. Altaylı bazı taraftarlar, Göztepe tribününe işaret fişeği attı. Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Taraftar Nihat Aydın, sahaya atladı. Korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı.

    İşaret fişeklerini stada, ambulans şoförlerinin soktuğu ortaya çıktı. Sürücü Anıl Gügercin gözaltına alındı. Taraftara saldıran Nihat Aydın da yakalandı. Fişeği atanın ise Furkan E. olduğu anlaşıldı. İşte o holigan, ifadesinde masummuş gibi davrandı! Yaşananları anlattı: Pişmanım. Hedef gözetmeden attım. Rastgele fırlattım.



    19 KİŞİ TUTUKLANDI
    Mahkemeye sevkedilen 24 şüpheliden aralarında Anıl Gügercin'in de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.



        FENA 'KAFE'LANDI
        Antalya'da Özgür Başoda, internet kafede bir kadınla tanıştı. Evine çağırdı. Ancak sabah uyandığında şoka uğradı. Çünkü bir günlük misafiri, 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarını, 12 bin liralık saatini, 2 bin TL parasını, powerbank, ses sistemi ve parfümlerini çaldı. Üstelik hepsini bir bavula koyup elini kolunu sallaya sallaya evden kaçtı. Şoka uğrayan Başoda, "Bir gecelik aşk, 250 bin liraya mal oldu. 3 ay boyunca eve hiçbir kadını almayacağım" diye dert yandı.



        ZEHİR KURBANI!
        Hatay'da yaşayan Çağla Alara Pınarcı (24), 6 ay önce Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a geldi. Konsere gittikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma tamamlandı. Takipsizlik kararı verildi. Otopsi raporunda "Ölümün çoklu uyutucu ve uyuşturucu maddenin toksikasyonu sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu"nun belirtildiği kaydedildi. Ölüme sebep bir kişiye atfedilebilir kusur tespit edilemediği aktarılan kararda, şikayetin de bulunmadığı ifade edildi.



        'PES'TORAN!
        Adana'da Günay Karanfildağ, dün bir restorana gitti. İşletme sahibi E.K. ve babası S.K. ile arasında kavga çıktı. E.K, restoranın mutfağından aldığı ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ'ı karnından vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, E.K. ile S.K.'yi gözaltına aldı. E.K. tutuklandı, S.K. ise serbest bırakıldı.



            ACI KADER
            Samsun'da dün iki öğretmen, aynı gün içinde hayatını kaybetti. Toybelen İlkokulu sınıf öğretmeni Pınar Piyale (50), yakalandığı yemek borusu kanserinden yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 senedir tedavi gördüğü kanseri yenemeyen 18 yıllık sınıf öğretmeni, sevenlerini derinden üzdü. Pınar öğretmenin bekar olduğu bildirildi. Canik Dereler İlkokulu sınıf öğretmeni Sevla Albayrak ise 4 aydır tedavi gördüğü hastanede beyin tümörüne yenildi. Albayrak'ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirlendi.



            NEREDESİN CİHAT
            İstanbul Tuzla'da lise öğrencisi Cihat Kılıçsokan (18), 2 gün önce okula gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak ailesi oğullarının okula gitmediğini anladı. Durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 gündür oğlundan haber alamayan Hüseyin Kılıçsokan, "Çok sosyal olmayan, kendini tamamen araştırmalara veren bir çocuktu" diye konuştu.



            OKULDA DEHŞET
            Mersin'de ortaokul öğrencileri arasında kavga çıktı. 12 yaşındaki E.D, akranı Fatmanisa Yürekli'yi tuvalette bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı ise gözaltına alındı.



                İSTANBUL'A YENİ TAKSİ
                Megakent'in ulaşımıyla ilgili yeni karar alındı. Bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi onaylandı.



                60 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 59 milyon 988 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 181 bin 97'şer, 4 bilenler 2 bin 292'şer, 3 bilenler 152'şer, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                2 TALİHLİYE 743'ER BİN
                5+1 bilen 2 kişi 743'er bin lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 935'er, 4+1 bilenler 332'şer, 4 bilenler 33'er, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

                İLGİNÇ HAVADİS
                Nevşehir'de bir zanlı, kavga ettiği kişiye "Seni köpeğime ısırtırım" diye bağırdı. Yargıtay bu sözü "silahla tehdit" saydı.

                EYVAH! DONACAĞIZ
                Meteorolojiden uyarı geldi: Kış çok soğuk geçecek. Sıcaklıklar 3 dereceye düşecek. Aralık'ın ilk haftası, İstanbul'a kar yağacak.

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                Haberler Yaşam Eskişehir'de Sumatik'e girip paraları elle alan personel ortaya çıktı
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