Eskişehir'de Sumatik'e girip paraları elle alan personel ortaya çıktı

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü suya yüzde 70'lik zam yaptı. Eski tarifeden su satın almak isteyenler ise sumatiklerin önünde yığıldı. Ancak bir makinenin para mekanizması arıza yaptı. Bunun üzerine bir personel makinenin kabinine geçip parayı para mekanizmasından elle aldı. O görüntüler sosyal medyayı sallarken gizemli personel de ortaya çıktı. Personelin Levent Sert olduğu anlaşıldı. Sert, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Makineyi para mekanizması gelinceye kadar kapatabilirdik ama o sırada bekleyen vatandaş, 'Cihaz ne zaman başlayacak, ne zaman faaliyete geçecek?' diye tepki verdi. Bekleyenlere yardımcı olmak amaçlı bu şekilde davrandım. Arızayı çözümleyinceye kadar 20 dakikalık bir süre içinde gelen vatandaşlara yardımcı oldum. O sürede de bir vatandaş videomu çekmiş."