Eskişehir'de Sumatik'e girip paraları elle alan personel ortaya çıktı

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü suya yüzde 70'lik zam yaptı. Eski tarifeden su satın almak isteyenler ise sumatiklerin önünde yığıldı. Ancak bir makinenin para mekanizması arıza yaptı. Bunun üzerine bir personel makinenin kabinine geçip parayı para mekanizmasından elle aldı. O görüntüler sosyal medyayı sallarken gizemli personel de ortaya çıktı. Personelin Levent Sert olduğu anlaşıldı. Sert, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
Makineyi para mekanizması gelinceye kadar kapatabilirdik ama o sırada bekleyen vatandaş, 'Cihaz ne zaman başlayacak, ne zaman faaliyete geçecek?' diye tepki verdi. Bekleyenlere yardımcı olmak amaçlı bu şekilde davrandım. Arızayı çözümleyinceye kadar 20 dakikalık bir süre içinde gelen vatandaşlara yardımcı oldum. O sürede de bir vatandaş videomu çekmiş."
DÜŞMAN DEĞİL PİŞMAN!
Tarihler 27 Kasım'ı gösterirken Türk futbolu kara bir gün yaşadı. Altaylı bazı taraftarlar, Göztepe tribününe işaret fişeği attı. Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Taraftar Nihat Aydın, sahaya atladı. Korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı.
İşaret fişeklerini stada, ambulans şoförlerinin soktuğu ortaya çıktı. Sürücü Anıl Gügercin gözaltına alındı. Taraftara saldıran Nihat Aydın da yakalandı. Fişeği atanın ise Furkan E. olduğu anlaşıldı. İşte o holigan, ifadesinde masummuş gibi davrandı! Yaşananları anlattı: Pişmanım. Hedef gözetmeden attım. Rastgele fırlattım.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
Mahkemeye sevkedilen 24 şüpheliden aralarında Anıl Gügercin'in de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.