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    Kuştepe'deki katliamda sır perdesi aralandı! Kıskançlık krizi geçirip 3 kişiyi tüfekle öldürdü

    Kuştepe’de 3 kişiyi tüfekle öldüren Bülent P, Sakarya’da yakalandı. Vahit Ateş’i kız arkadaşıyla birlikte olduğu için, evde bulunan kadınları ise görgü şahidi oldukları için öldürdüğünü anlattı.

    İhanet ’ateş’i!

    İstanbul Kuştepe'de 5 gün önce bir ihbar üzerine eve giren polis ekipleri, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş 2'si kadın 3 kişinin cesedi ile karşılaştı.



    12 saat önce öldürüldükleri tespit edilen cesetlerin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ile Merve Özturan'a (27) ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, katilin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, cinayetleri işleyen caninin elinde büyük bir poşetle hızla kaçtığı tespit edildi.



    Polis, Sakarya'da elinde bavulla güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Bülent P. gözaltına alınarak önceki gece İstanbul'a getirildi. P, polislere Vahit Ateş'in, kız arkadaşı E. ile ilişkisi olduğunu bu nedenle onu defalarca uyardığını anlattı.



        Ancak bir süre sonra kız arkadaşı E.'nin halen Vahit Ateş'in evine gittiğini öğrenmesi üzerine cinayetleri işlediği belirlendi. Bülent P.'nin evde bulunan Tülay Vural ile Merve Özturan'ı olaya tanık oldukları ve olay sırasında bağırdıkları için öldürdüğünü anlattığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan katil Bülent P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        Katilin elinde büyük bir poşetle kaçması kameraya böyle yansıdı.

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        Haberler Yaşam Kuştepe'deki katliamda sır perdesi aralandı! Kıskançlık krizi geçirip 3 kişiyi tüfekle öldürdü
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