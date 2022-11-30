Kuştepe'deki katliamda sır perdesi aralandı! Kıskançlık krizi geçirip 3 kişiyi tüfekle öldürdü

12 saat önce öldürüldükleri tespit edilen cesetlerin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ile Merve Özturan'a (27) ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, katilin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, cinayetleri işleyen caninin elinde büyük bir poşetle hızla kaçtığı tespit edildi.
Polis, Sakarya'da elinde bavulla güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Bülent P. gözaltına alınarak önceki gece İstanbul'a getirildi. P, polislere Vahit Ateş'in, kız arkadaşı E. ile ilişkisi olduğunu bu nedenle onu defalarca uyardığını anlattı.