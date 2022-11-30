Kuştepe'deki katliamda sır perdesi aralandı! Kıskançlık krizi geçirip 3 kişiyi tüfekle öldürdü





Polis, Sakarya'da elinde bavulla güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Bülent P. gözaltına alınarak önceki gece İstanbul'a getirildi. P, polislere Vahit Ateş'in, kız arkadaşı E. ile ilişkisi olduğunu bu nedenle onu defalarca uyardığını anlattı.