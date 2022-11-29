Gecekondu katliamında sır perdesi aralanıyor! Zanlı adliyeye sevk edildi

4 KİŞİ BULUŞTU 3'Ü ÖLDÜ

Yapılan çalışmalarda ölen Vahit Ateş'in daha önceden 5 farklı suç kaydının olduğu, Merve Özturan'ın 8 adet suç kaydının olduğu ve Tülay Vural'ın ise 1 adet kaydının olduğu öğrenildi.