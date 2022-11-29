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    • Yaşam
    • 29.11.2022 13:45
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    • 29.11.2022 14:01
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    Gecekondu katliamında sır perdesi aralanıyor! Zanlı adliyeye sevk edildi

    İstanbul'un Şişli ilçesinde, ihbar üzerine bir gecekonduya giden polis ekipleri, bir erkek ve iki kadının cansız bedenini buldu. Pompalı silahla vurulduğu belirlenen cesetlerin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan'a (27) ait oldukları belirlendi. Evde yapılan incelemede boş kovanlar bulunmasına karşın suç aletine rastlanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri, katliamı gerçekleştiren şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli B.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    AJANSLAR
    Gecekondu katliamında sır perdesi aralanıyor

    Şişli'de bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan B.P., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen Cuma akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede uzun süredir o evde ikamet ettiği öğrenilen Vahit Ateş'in başından av tüfeği ile vurulmuş olduğu anlaşıldı.

    Onun yanında bulunan iki kadının da aynı şekilde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş oldukları belirlendi. Kadınların Merve Özturan ve Tülay Vural isimli şahıslar olduğu öğrenildi.

        4 KİŞİ BULUŞTU 3'Ü ÖLDÜ
        Yapılan çalışmalarda ölen Vahit Ateş'in daha önceden 5 farklı suç kaydının olduğu, Merve Özturan'ın 8 adet suç kaydının olduğu ve Tülay Vural'ın ise 1 adet kaydının olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili bir mahalle sakini şahısların uyuşturucu meselesi yüzünden bir araya geldiklerini ve olayın yaşandığını iddia etti.

        4 KOVAN BULUNDU, SİLAH YOK
        Olay yerinden 4 adet boş kovan bulan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada silah bulamadı. Şüpheli şahsın silahı alıp kaçtığı değerlendirildi.

            Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

            O ŞÜPHELİ YAKALANDI
            Yapılan çalışmalar sonrasında kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

            Şüpheli B.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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            Haberler Yaşam Gecekondu katliamında sır perdesi aralanıyor! Zanlı adliyeye sevk edildi
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