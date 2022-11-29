Gecekondu katliamında sır perdesi aralanıyor! Zanlı adliyeye sevk edildi

Şişli'de bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan B.P., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen Cuma akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede uzun süredir o evde ikamet ettiği öğrenilen Vahit Ateş'in başından av tüfeği ile vurulmuş olduğu anlaşıldı.
Onun yanında bulunan iki kadının da aynı şekilde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş oldukları belirlendi. Kadınların Merve Özturan ve Tülay Vural isimli şahıslar olduğu öğrenildi.