Mersin'de okulda dehşete düşüren olay: Hortumla dövdü bıçakladı! 12 yaşındaki Fatma Nisa Yürekli...

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, okulun tuvaletinde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, olay öğleden sonra Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana geldi.
FATMA NİSA YÜREKLİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.
Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Fatma Nisa Yürekli