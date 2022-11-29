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    • Yaşam
    • 29.11.2022 16:12
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    • 29.11.2022 16:26
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    Sarıyer'de merdiven boşluğunda köpek boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı!

    İstanbul Sarıyer'de yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran köpek boğma olayında flaş bir gelişme yaşandı Sarıyer'de köpeği merdiven boşluğuna atıp boğmaya çalışan cani tutuklandı. Öte yandan

    AJANSLAR
    Köpek saldırganı tutuklandı

    İstanbul Sarıyer'de köpeği merdiven boşluğuna atıp boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı.

    MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BOĞMAYA ÇALIŞTI
    Maden Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldıran E.Ç.K. isimli şüpheli, yere yatırdığı köpeğin üstüne çıkarak boğmaya çalışmıştı.

    Köpeğe uygulanan şiddete tanık olan mahalle sakinleri tepki gösterince saldırgan kaçmıştı. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşılmıştı.

    2 KEZ GÖZALTINA ALINDI
    Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan saldırgan E.Ç.K., daha sonra serbest bırakıldı. E.Ç.K., köpeğe uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince ikinci kez gözaltına alındı.

        HEM PARA CEZASI HEM TUTUKLAMA
        Saldırgan hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 TL idari para cezası uygulanırken, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. E.Ç.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Saldırıya uğrayan sokak köpeği Sarıyer Belediyesi ekiplerince gözetim altına alınarak, tedavisi için Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne getirilmişti.

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        Haberler Yaşam Sarıyer'de merdiven boşluğunda köpek boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı!
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