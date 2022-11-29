2 KEZ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan saldırgan E.Ç.K., daha sonra serbest bırakıldı. E.Ç.K., köpeğe uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince ikinci kez gözaltına alındı.