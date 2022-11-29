İstanbul Sarıyer'de köpeği merdiven boşluğuna atıp boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı.
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BOĞMAYA ÇALIŞTI
Maden Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldıran E.Ç.K. isimli şüpheli, yere yatırdığı köpeğin üstüne çıkarak boğmaya çalışmıştı.
Köpeğe uygulanan şiddete tanık olan mahalle sakinleri tepki gösterince saldırgan kaçmıştı. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşılmıştı.
2 KEZ GÖZALTINA ALINDI
Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan saldırgan E.Ç.K., daha sonra serbest bırakıldı. E.Ç.K., köpeğe uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince ikinci kez gözaltına alındı.