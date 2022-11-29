Bolu'da dehşet! Yengesini bıçaklayıp 3'üncü kattan atladı

Bolu'da, tartıştığı yengesi Gizem Özçelik'i (29) bıçaklayan Kerem Seçkin (23) daha sonra 3'üncü kattan atladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 504'üncü sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Kerem Seçkin, iddiaya göre evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.