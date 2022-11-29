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    • Yaşam
    • 29.11.2022 16:32
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    • 29.11.2022 16:34
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    Bolu'da dehşet! Yengesini bıçaklayıp 3'üncü kattan atladı

    Son dakika haberleri... Bolu'da yengesini bıçaklayan bir şahıs olaydan sonra 3'üncü kattan atladı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yengesini bıçaklayıp 3’üncü kattan atladı

    Bolu'da, tartıştığı yengesi Gizem Özçelik'i (29) bıçaklayan Kerem Seçkin (23) daha sonra 3'üncü kattan atladı.

    Olay, saat 15.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 504'üncü sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Kerem Seçkin, iddiaya göre evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA AĞIR YARALADI
    Tartışmanın büyümesiyle Kerem Seçkin, mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Özçelik'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Kerem Seçkin, daha sonra 3'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı.

    BALKONDAN ATLADI AĞIR YARALANDI
    Kerem Seçkin'in atladığını gören komşular durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

    Yaralılar, daha sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikeleri devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Bolu'da dehşet! Yengesini bıçaklayıp 3'üncü kattan atladı
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