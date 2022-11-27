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    • Yaşam
    • 27.11.2022 18:57
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    • 27.11.2022 19:06
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    Hatay'da Özel Harekatı harekete geçiren olay! Barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü 2 akrabasını rehin aldı

    Hatay’ın Payas ilçesinde aile bireyleri ile aralarında husumet bulunan şahıs barışmak için çağırdığı iş yerinde yengesini tabancayla öldürdü. Zanlı ardından odada bulunan 2 akrabasını da rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı.

    Yengesini öldürdü 2 akrabasını rehin aldı

    Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki işyerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, H.K. (45) kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı. Bir süre sonra H.K. kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı.

    H.K. yanında bulunan tabanca ile yengesine ateş ederek ağır yaralarken, odada bulunan aile bireyinden 2 kişiyi de rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gözaltına alına H.K. emniyete götürülürken, yenge Karakuş'un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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        Haberler Yaşam Hatay'da Özel Harekatı harekete geçiren olay! Barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü 2 akrabasını rehin aldı
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