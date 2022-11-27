Hatay'da Özel Harekatı harekete geçiren olay! Barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü 2 akrabasını rehin aldı

İddiaya göre, H.K. (45) kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı. Bir süre sonra H.K. kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı.