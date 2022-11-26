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    • Yaşam
    • 26.11.2022 17:20
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    • 26.11.2022 17:20
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    Çayı geç getirdi diye, kurşunların hedefi oldu

    Bursa'da çay ocağı sahibi İsmail Güder (51), çayı geç getirdiği için müşterisiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmanın ardından çay ocağından ayrılan müşteri, "Yeğenimi göndereceğim" dedi. Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz şahıs, İsmail Güder'i tabancayla vurarak yaraladı. gönderdiği, 'yeğenim' dediği kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

    Çayı geç getirdin tartışmasında kan döküldü

    Bursa'da çay ocağı sahibi, çayı geç getirdiği için tartıştığı müşterisinin gönderdiği, 'yeğenim' dediği kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

    "ÇAYI GEÇ GETİRDİN"
    Saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda, çay ocağı sahibi İsmail Güder ile ismi öğrenilemeyen müşterisi arasında çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi.

    "YEĞENİMİ GÖNDERECEĞİM"
    Müşteri, çay ocağından ayrılırken, "Yeğenimi göndereceğim" dedi. Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz kişi, İsmail Güder'e tabancayla ateş etti. Güder kasığından vurularak yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

        SALDIRGAN ARANIYOR
        Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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