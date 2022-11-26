Aleyna Nur Gökçe hayata tutunamadı! Babası isyan etti: "Bir tane katil kızımı hayattan kopardı"

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kız bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Aile öğle saatine kadar Aleyna Nur Gökçe'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini hastane bahçesinde bekledi. Zaman zaman Aleyna Nur'un yakınları ayakta durmakta zorlandı.
Aleyna Nur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, yakınları da cenaze işlemlerini halletmek üzere hastaneden ayrıldı.
"18 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ"
Aleyna Nur Gökçe'nin acılı babası Recep Gökçe, "Ne konuşabilirim, kelimeler yetmiyor. 18 gün yaşam mücadelesi verdi. Direndi, 18 gün. Yavrumun artık kalbi yetmedi. Çok hayalleri vardı. Bir tane katil kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Değişmesi gereken kanunlar varsa değiştirsinler. Büyük ceza versinler. Sadece benim değil başkalarının ciğerini de yaktı" dedi.