Aleyna Nur Gökçe hayata tutunamadı! Babası isyan etti: "Bir tane katil kızımı hayattan kopardı"

"HAYATIMIN EN ACI GÜNÜ"

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise, "Sabah saat 08.10'da kalbi durmuş. Müdahale etmişler ama kalbi dayanmamış. Savcılık şu an Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İncelemeler yapılacak. Ondan sonra cenazemizi alıp defnedeceğiz. Benim artık söyleyecek sözüm kalmadı. Hayatımın en acı günü. Sadece buradan devlet büyüklerine sesleniyorum."

"Adalette değişmesi gereken kanunlar varsa değişsin. Bu adam daha önce 20-30 yıl ceza alsa bu şekilde araba kullanmayacaktı. Ehliyetsiz, alkollü araba kullanmayacaktı. Hız sınırını ihlal edip makas atmayacaktı. Adalet yerini bulmadığı için elini kolunu sallaya sallaya bir cinayete sebep oldu. Bugün benim kız kardeşim, bundan 14 yıl önce Satı Yılmaz'dı. Yarın bir başkasının kardeşi, ablası, abisi olur. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" diye konuştu.