Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.11.2022 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 09:28
    ABONE OL

    Doktorların 'mucizeyi bekleyin' dediği Aleyna Nur Gökçe’nin son mesajı ortaya çıktı

    İstanbul’da metrobüsten inip evine döndüğü sırada araç çarpan 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Hosteslik hayali kuran ve 8 gündür yoğunda ölüm kalım savaşı veren genç kızın kazadan bir gün önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Aleyna Nur Gökçe’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir yol daha var dünyadan uzak" yazdığı görüldü. Aleyna’ya çarpan alkollü sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından çıkan haberlerden sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    ’Mucize beklenen’ genç kızın son mesajı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde metrobüsten indikten sonra evine giderken trafik kazası geçiren ve 8 gündür yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veren Aleyna Nur Gökçe'nin kazadan bir gönce paylaştığı son mesajı ortaya çıktı.

    21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe Esenyurt'ta yaşıyor, kuaförde çalışıyordu. 8 Kasım Salı günü izinli olduğu için bir arkadaşıyla Kadıköy'de buluşmak üzere evden çıktı.

    Saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı. Yürürken durup bir arkadaşına da mesaj attı.

    Bu sırada Beylikdüzü istikametinde, bir sürücü hızla ilerliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

    8 GÜNDÜR SAVAŞIYOR
    Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti.

    Gözaltına alınan sürücü adli kontrol ile serbest kalmış savcılık itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılıp tutuklandı.

    "BİR YOL DAHA VAR DÜNYADAN UZAK"

    8 gündür yoğun bakımda olan ve ölüm kalım savaşı veren Aleyna'nın akrabaları bir mucizeyi bekliyor.

    Sabah'ın haberine göre, kazadan bu tarafa yoğun bakımda tedavisi süren Aleyna'nın başına gelen acı olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden; "Bir yol daha var dünyadan uzak" notunu yazdığı ortaya çıktı.

    NE OLMUŞTU?

    Son olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada alkollü sürücü Sezer Hükümdar'ın kullandığı aracın çarpması sonucu duvarla otomobilin aracına sıkıştı! Omuriliği ve kafası kırıldı. Ayrıca beyin ve akciğer kanaması geçirdiği anlaşıldı. Doktorların 'mucize bekleyin' dediği genç kız, yoğun bakımda yaşam savaşı vermeye başladı. Bu sırada, vicdanlara sığmayan bir gelişme yaşandı! Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan, kaza anında da 0.40 promil alkollü çıkan sürücü Sezer Hükümdar, 'Aleyna yaşadığı için' serbest bırakıldı! Bu kadar, tüm Türkiye'nin tepkisini topladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün karara itiraz ederek Aleyna'nın hayati tehlikesinin sürdüğünü vurguladı. İtirazı kabul eden mahkeme, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

    ALEYNA'YA KABUSU YAŞATAN SÜRÜCÜ PİŞMANMIŞ!

    5 ay önce de alkollü yakalanan sürücü Sezer Hükümdar, ehliyetini kaptırdı ancak akıllanmadı. Bu kez Aleyna'ya kabusu yaşattı. İfadesinde ise "Önümdeki araç ani fren yaptı. Aracın kontrolünü kaybettim. Fren yaptım, ancak duramadı. İstemeden çarptım, pişmanım." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte HDP’ye vadedilen 4 bakanlık! 6’lı masada pazarlık
    Haberler Yaşam Doktorların 'mucizeyi bekleyin' dediği Aleyna Nur Gökçe’nin son mesajı ortaya çıktı
        SON DAKİKA